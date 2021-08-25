Основные причины, по которым мужчина так любят женщин-Овнов

Женщины-Овны вызывают восхищение у мужчин. Огненные леди умеют себя подать. Однако порой Овнов побаиваются — уж слишком они властные. Но парни всё равно летят, как мотыльки на свет. Астрологи рассказали об основных причинах, которые делают девушек-Овнов такими привлекательными для сильного пола.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Жизнелюбие

Стихия женщин-Овнов — это не робкий и ровный огонек свечи, это костер, готовый в любую минуту стать пожаром. Подопечные Марса умеют радоваться жизни и заряжают своей энергией остальных. А какой мужчина не мечтает о приключениях? Девушки-Овны могут просто поманить парней пальчиком, и те будут готовы на всё.

Sексуальность

Да уж, соблазнительность у Овнов в крови: в каждом жесте, слове, повороте головы, походке. Но питомицы Марса не собираются никого покорять и обольщать, это происходит само собой. А кто это там стоит? А кто это там лежит? А это мужчины, увидевшие Овнов — кто-то застыл истуканом от восторга, а кто-то споткнулся, глупо улыбается и не собирается подниматься с асфальта, ведь возле ног огненных девушек можно лежать вечно.

Эгоистичность

Женщины-Овны никогда не станут подстраиваться под мужчин. И парни могут сколько угодно твердить о том, что они мечтают о тихой, уступчивой и податливой женщине. Лишь только мужчины попадают под чары огненной колдуньи, они теряют головы и забывают о своих принципах. Ведь смысл жизни теперь в том, чтобы доставлять удовольствие подопечной Марса — чего изволите, госпожа?

Незаурядность

Добрые, надежные и понятные простушки проигрывают на фоне властных и загадочных огненных леди. Овны непредсказуемые. Овны всегда разные. Кстати, они и сами не знают, что сделают через минуту и как будут выглядеть через пару часов. И мужчины никогда не смогут предугадать поведение Овнов. Это утомительно…но так волшебно. Еще бы, ведь сегодня девушки-Овны яркие, зазывно улыбающиеся блондинки. А завтра огненные женщины превращаются в строгих брюнеток, краснеющих от невинных комплиментов.

В общем-то, если честно, никакого секрета успеха у женщин-Овнов нет. Подопечные Марса ведут себя естественно и вряд ли думают о том, какое впечатление они производят на мужчин.

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