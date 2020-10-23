Группа американских специалистов провела новый эксперимент, который показал, какие черты личности присущи счастливым людям. Руководителем этого проекта была популярный психолог и писатель Скотта Барри Кауфман, передает издание elle.

Основные черты личности, которые есть у счастливых людей. Фото: unsplash

Так, ученые выяснили, что счастливые люди излучают жизнерадостность. Конечно, все мы иногда можем погрустить и вспомнить неудачные дни своей жизни. Но тем не менее, счастливые люди всегда остаются открытыми для внешнего мира.

Также счастливые люди не бояться показывать свою открытость. Они улыбчивы и общительны, делают все для того, чтобы позитивной энергии вокруг становилось в разы больше.

Те, кто считает себя счастливыми, являются настоящими трудягами. В своей профессиональной деятельности они черпают вдохновение, получая от выполненной работы огромное удовлетворение.

Сочувствие и забота о близких людях – еще один источник, в котором счастливые люди ищут внутреннее удовлетворение и силу для новых свершений.

И последнее: счастливых людей воодушевляют новые знания и возможности. Они стараются постоянно стимулировать свой интеллект, чтобы получить неисчерпаемое счастье и уверенность в завтрашнем дне.



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