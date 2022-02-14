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Они не способны лгать: ТОП-3 самых честных знаков Зодиака

Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые не способны лгать, а стараются, наоборот, со всеми быть честными

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Честность – ценное положительное качество и черта характера человека, но увы, ею в полной мере обладают не все представители зодиакального круга. Астрологи назвали тех, кто не способен лгать.

Они не способны лгать: ТОП-3 самых честных знаков Зодиака

Какие знаки Зодиака не способны на ложь (фото из открытых источников)

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком, довольно открытые и честные. Овны говорят все, что думают, и не видят смысла врать окружающим ради приличия. У них нет времени на глупости, и они нечасто участвуют в пустых сплетнях и мелких спорах. Если Овен почувствует, что кто-то с ним не искренен, то исключит его из списка контактов.

Стрелец

Представители этого знака также не любят врать другим и лукавить. Но при этом, Стрельцы любят приукрашивать свои истории, чтобы вызвать более захватывающий эффект. Но лгать они не будут, даже если этого потребуют обстоятельства.

Скорпион

Несмотря на то, что Скорпион – один из самых неоднозначных знаков Зодиака, он достаточно честный и "преданный". Такие люди очень ценят доверие и не потерпят, если почувствуют, что с ними кто-то затеял игру.

Напомним, у всех людей есть черты, которые большинство терпеть не может, но это нормально. Сейчас предлагаем поговорить о тотальном, всеобъемлющем контроле знаков Зодиака в отношениях. Что скрывается за желанием контролировать и иметь власть над партнером у разных знаков Зодиака?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, по словам астролога Павла Глобы, представителей всех знаков Зодиака в году Тигра ждут перемены. Однако трем придется столкнуться с неожиданными поворотами судьбы. Кого-то поджидают положительные изменения, а кому-то стоит быть осторожнее, чтобы не стать жертвой аферистов.


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Источник: https://rsute.ru/1030049-oni-ne-sposobny-lgat-samye-chestnye-znaki-zodiaka.html
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