Настоящие смотрители: знаки Зодиака, которые любят все контролировать в отношениях

Посмотрим в глаза правде: у всех нас есть черты, которые большинство людей терпеть не может, но это нормально. Сейчас предлагаем поговорить о тотальном, всеобъемлющем контроле знаков Зодиака в отношениях. Что скрывается за желанием контролировать и иметь власть над партнером у разных знаков Зодиака, пишет timesofindia.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Скорпионы склонны к подозрительности и ревности, потому что боятся быть брошенными и преданными, отсюда желание держать партнера под пристальным контролем. Вторым половинкам может казаться, что владельческая настойчивость Скорпионов эмоционально удушает их, но представители этого знака не пытаются покорить любимых своей воли, а лишь пытаются избавиться от собственной тревоги.

Козерог – это жесткий контроллер. Представители этого знака Зодиака (особенно мужчины) не любят идти на компромиссы и склонны к излишней критике. Козероги обычно ведут себя сдержанно и серьезно, дома они чаще бывают в плохом, чем в хорошем настроении. Кроме того, Козероги не любят лишних расходов и очень экономны. Но это надежные, сильные, практичные мужчины, с которыми чувствуешь себя как за каменной стеной.

Рак – самый милый краб в разнообразном океане жизни. Их сердце открыто, и они всегда готовы помочь решить проблемы, но только на своих условиях. Они могут быть слишком контролирующими в близких отношениях – и это источник напряжения для партнера.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 29 ноября – 5 декабря 2021 года. Конец осени и старт зимы кажется достаточно насыщенным для большинства знаков Зодиака, но всем удастся получить немало положительных эмоций, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы!

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