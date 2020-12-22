Одиночество увеличивает объем мозга

Исследования учёных показали, что одиночество полезно для мозга. Выяснилось, что одинокие люди более часто демонстрируют повышенную активность мозга в областях, связанных с воспоминаниями, размышлениями о других людях и планированием будущего, то есть с воображением. Из-за одиночества, или из-за того, что человек продолжительное время находится один, изменяется особая сеть мозга, принимающая участие в формировании памяти и социального познания.

ФОТО: Из открытых источников

Ученые из американского университета Макгилла обнаружили, что этот эффект проявляется довольно сильно: в результате длительного одиночества растёт объём серого вещества мозга, если сравнивать с показателями у людей, не столкнувшихся с одиночеством, которые живут семье. В результате ученые пришли к выводу, что одиночество может быть очень полезным для человека, это состояние активно развивает такое качество как креативность.

Но в то же время затяжное одиночество вредно, все хорошо в меру.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, о том, что исследователи из университетов Йорка, Ливерпуля и Ньюкасла пришли к выводу о том, что одиночество повышает риск смерти от инфаркта или инсульта почти на треть. Эффект социальной изоляции подобен тому воздействию, которое оказывает на человека тревожное состояние или рабочий стресс. Ученые проанализировали информацию более чем по 181 тысяче человек и обнаружили, что одиночество и изоляция увеличивают риск болезней сердца на 29%, а инсультов на 32%. В Великобритании даже говорят о тихой эпидемии одиночества среди пожилых людей. Более половины жителей страны старше 75 лет живут одни, и около миллиона британцев страдают от одиночества.

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