Современному человеку бывает трудно, потому что он постоянно находится в потоке, а бесконечные дела никак не хотят заканчиваться. Такая ситуация приводит к тому, что большинство из нас начинают чувствовать себя виноватыми, когда просто сидят без дела. Квалифицированный психолог Антон Антонов рассказал, почему так происходит и можно ли найти гармонию между постоянным движением вперед и душевным спокойствием.

О чем говорит желание быть эффективным каждую минуту. Фото: unsplash

Первое, что нужно сделать – определить, почему вы пытаетесь наполнить каждую свою минуту делами. Когда вы найдете истинную причину, только тогда можно говорить о решении этой проблемы.

Специалист объясняет, что когда у человека появляется желание "успеть все", то это говорит о большом страхе, который есть внутри него. В момент, когда человек это осознает, важно научиться выбросить все лишнее из своей жизни. Ведь если у него не останется времени на то, чтобы перевести дух между сотнями ежедневных дел, то нервная система вскоре громко ему об этом скажет.

Психолог резюмирует, что нужно научиться осознавать, что ситуация не так уж и страшна, и понемногу страх и тревога начнут отступать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему стресс может быть заразным. Наше стрессовое состояние может передаться тому, кто находится рядом с нами. Специалисты, которые занялись изучением этого вопроса, заявили, что стресс может распространяться подобно инфекционному заболеванию.

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