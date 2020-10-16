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Главная Новости Досуг психология Новолуние 16 октября: астролог рассказал, что запрещено делать в этот день
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Новолуние 16 октября: астролог рассказал, что запрещено делать в этот день

Новая фаза Луны начнется сегодня, 16 октября в 22:30 по киевскому времени

сегодня, 09:41
Автор:

Виолетта Комаровская

Новолуние — это достаточно сильный энергетический период. Он начнется уже сегодня вечером, 16 октября, и продлиться около суток. Что нельзя делать в это время, чтобы не навредить себе и своим близким, рассказал изданию "Главред" астролог Влад Росс. 

Новолуние 16 октября: астролог рассказал, что запрещено делать в этот день

Новолуние 16 октября. Фото: kleo.ru

Новолуние не сможет негативно повлиять на человека, если придерживаться в этот период определенных правил. Их немного, говорит астролог, но лучше ими не пренебрегать.

Самое главное в этот день не совершать никаких хирургических вмешательств, если речь, безусловно, не идет о неотложных операциях.

Планировать долгих поездок на автомобиле также не стоит. К слову, отказаться от них, а еще от путешествий на самолете и поезде, нужно еще 23 и 31 октября, утверждает Влад Росс. 

В период новолуния человека может подстерегать опасность в толпе, поэтому большого скопления народа лучше избегать. Сохранять бдительность необходимо также при обращении с огнем или острыми предметами, предупредил астролог. 

Новолуние 16 октября начнется в 22:30 по киевскому времени и будет проходить под покровительством знака Весы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые сильные и выносливые. 


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