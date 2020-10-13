Характер по знаку зодиака: кому досталась сила и выносливость

Силу и выносливость в себе можно развивать в течение всей жизни. Но гораздо проще это делать, если соответствующие качества заложены самой природой. Астрологи назвали пять знаков зодиака, которых звезды одарили стойкостью с рождения. Среди них оказались Овны, Раки, Стрельцы, Козероги и Водолеи, пишет портал Slovofraza.

Самые выносливые знаки зодиака. Фото: alev.biz

Овен

Внутренняя сила Овнов порой просто поражает. Они рождены под влиянием огненной стихии и не привыкли сдаваться. Если уж они решат чего-то добиться, то пойдут до самого конца, чего бы им этого не стоило. Правда, иногда их целеустремленность превращается в обыкновенное упрямство, из-за которого часто возникают конфликты.

Рак

Раки — самые сильные представители стихии Воды. Они крайне редко опускают руки, но при этом всегда остаются добрыми и человечными. Еще одним проявлением силы у представителей этого знака зодиака является их терпение и умение ждать.

Стрелец

Главной силой Стрельцов можно смело назвать их интеллект. Они отличные психологи и понимают, как взаимодействовать с людьми, чтобы достичь нужного результата. В стремлении к достижении цели Стрельцам не может быть равных. Внутренняя сила, амбиции и энергия постоянно подталкивает их к действию.

Козерог

Козерогов практически невозможно вывести из равновесия. Они выносливы и спокойны. Проблемы на работе или неприятности в личной жизни не смогут выбить их из колеи. Состояние стресса им зачастую чуждо, а природа, ко всему, одарила их крепким здоровьем.

Водолей

Водолеи настойчивы и решительны. Даже если случится что-то плохое, они, скорее всего, не опустят руки, а будут двигаться к своей цели с еще большим рвением. Помогает им умение адаптироваться к любой ситуации и самостоятельность, которая хорошо развита в Водолеях с самого детства.

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