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Нищета и другие фобии Водолея

Хитрые астрологи, разумеется, о слабостях Водолея знают все. Не только знают, но и нам рассказывают

сегодня, 21:15
Автор:

Ольга Чародий

На первый взгляд кажется, что Водолеи -  пример подражания, спокойный и уравновешенный в любой ситуации знак зодиака. Но как оказалось у представителя этого знака зодиака много  тараканов, о которых мы вам сейчас расскажем в материале.

Нищета и другие фобии Водолея

Гороскоп (фото из открытых источников)

Страх иллюзий

Водолея время от времени  захватывает  мир иллюзий  и фантазий и чтобы не оказаться жертвой своих заблуждений, Водолею нужно чаще делиться мыслями с близкими людьми – ведь друзья и родные и есть тот удерживающий и надежный якорь.

Страх предательства

Водолей – ради  любимых  и  родных людей готов  пожертвовать многим, несмотря на то, самым верным знаком зодиака его не назовешь. Важно снизить планку и воспринимать людей такими, какие они есть, тогда и "косяки" и промахи не будут восприниматься как предательство.

Страх нищеты

Одна из  фобий – остаться без денег,  и поэтому  Водолей всегда  много работает.  "Всех денег не заработаешь!", – говорят знакомые, а Водолей отмахивается, подсчитывает свои накопления и боится проснуться нищим. Бороться с этим страхом сложно, но можно – питомцу Урана нужно иногда расслабляться и быть транжирой.

Страх одиночества

У Водолея много друзей, он считается одним из самых компанейских знаков зодиака. И при этом любит уединение и тишину. "И в чем же страх?", – спросят многочисленные приятели Водолея. Да в том, что если у подопечного Урана хотя бы сутки не звонит телефон, он чувствует себя ненужным и невостребованным. 

Напомним, гороскоп на июль 2021 года предсказывает нескольким знакам Зодиака невероятное финансовое везение и успех. Читайте дальше, чтобы узнать, кто же эти счастливчики второго месяца лета.


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Источник: https://mixnews.lv/
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