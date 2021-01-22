Непростой день для Раков, а у Скорпионов – романтическое свидание: гороскоп на 22 января

Овен

Фото: kolobok.ua

В этот день вам могут предложить стабильную подработку или ваш заказчик, который не рассчитывался вовремя, оплатить все услуги.

Телец

В этот день звезды не рекомендуют вам идти вперед всего коллектива. Успокойтесь, займите спокойную позицию. Пусть другие проявят инициативу, для вас сегодня хорошо быть ведомым.

Близнецы

Вы можете приступать к намеченным реализованным планам по проекту. Хороший день для медицинского осмотра.

Рак



Для того чтобы получилось все задуманное, именно вам нужно все проверять и перепроверять. Старайтесь все проекты держать в ваших руках, иначе успех не будет гарантирован в вашей работе.

Лев

Этот день может не сильно хорошо для вас сложится, самое главное - не расстраивайтесь.

Дева

Если вы задумали осуществить свои планы, то постарайтесь обойтись без посторонней помощи. Больше доверяйте собственной интуиции.

Весы

Старайтесь не проявлять инициативу в проектах, в которых вы плохо разбираетесь. Также звезды рекомендуют вам не участвовать в сомнительных проектах.

Скорпион

У вас может быть романтическое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Занимайтесь собой и своим внешним видом.

Стрелец

Возможно, придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Это неблагоприятное время для рискованных финансовых операций.

Козерог

Ваши близкие нуждаются в вашей заботе. Не общайтесь с людьми, которые вас раздражают. Старайтесь гнать от себя плохие эмоции.

Водолей

День – для обновления связей, знакомства с новыми потенциальными партнерами. Вторая половина хороша для семьи и общения с близкими людьми.

Рыбы

Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку. Возможно отравление спиртными напитками.

Напомним, не принимайте окончательных решений в сфере бизнеса и финансов, если почва для них не подготовлена заранее.

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