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Непростой день для Раков, а у Скорпионов – романтическое свидание: гороскоп на 22 января

Для достижения хороших результатов в любом деле нужно действовать самостоятельно, это избавит вас от разочарований. Изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми

сегодня, 11:25
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Непростой день для Раков, а у Скорпионов – романтическое свидание: гороскоп на 22 января

Фото: kolobok.ua

В  этот день вам могут предложить стабильную подработку или ваш заказчик, который не рассчитывался вовремя, оплатить все услуги.

Телец

В  этот  день звезды  не рекомендуют вам идти вперед всего  коллектива. Успокойтесь,  займите спокойную  позицию. Пусть  другие проявят инициативу, для вас сегодня хорошо  быть ведомым.

Близнецы

Вы можете приступать к намеченным реализованным планам по проекту. Хороший день для  медицинского осмотра.

Рак

Для того чтобы получилось все задуманное, именно вам нужно все проверять и перепроверять. Старайтесь  все проекты держать в ваших руках, иначе успех не будет гарантирован в вашей работе.

Лев

Этот  день может не сильно  хорошо  для вас сложится, самое главное -  не расстраивайтесь.

Дева

Если вы задумали осуществить свои планы, то постарайтесь обойтись без посторонней помощи. Больше доверяйте собственной интуиции.

Весы

Старайтесь не проявлять  инициативу в проектах, в которых вы плохо  разбираетесь. Также  звезды  рекомендуют вам не  участвовать в сомнительных проектах.

Скорпион

У вас может  быть романтическое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Занимайтесь собой и своим внешним видом.

Стрелец

Возможно, придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Это неблагоприятное время для рискованных финансовых операций.

Козерог

Ваши  близкие нуждаются в вашей заботе. Не общайтесь  с  людьми, которые вас раздражают. Старайтесь  гнать  от себя  плохие эмоции.

Водолей

День – для  обновления связей, знакомства с новыми потенциальными партнерами. Вторая половина хороша для семьи  и общения с  близкими  людьми.

Рыбы

Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку. Возможно отравление спиртными напитками.

Напомним, не принимайте окончательных решений в сфере бизнеса и финансов, если почва для них не подготовлена заранее.


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Источник: https://mixnews.lv/
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