Непростой день для Раков, а у Скорпионов – романтическое свидание: гороскоп на 22 января

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Фото: kolobok.ua
В этот день вам могут
предложить стабильную подработку или ваш заказчик, который не рассчитывался
вовремя, оплатить все услуги.
Телец
В этот день звезды
не рекомендуют вам идти вперед всего
коллектива. Успокойтесь, займите
спокойную позицию. Пусть другие проявят инициативу, для вас сегодня
хорошо быть ведомым.
Близнецы
Вы можете приступать к намеченным реализованным планам по
проекту. Хороший день для медицинского
осмотра.
Рак
Для того чтобы получилось все задуманное, именно вам нужно все проверять и перепроверять. Старайтесь все проекты держать в ваших руках, иначе
успех не будет гарантирован в вашей работе.
Лев
Этот день может не
сильно хорошо для вас сложится, самое главное - не расстраивайтесь.
Дева
Если вы задумали осуществить свои планы, то постарайтесь
обойтись без посторонней помощи. Больше доверяйте собственной интуиции.
Весы
Старайтесь не проявлять
инициативу в проектах, в которых вы плохо разбираетесь. Также звезды
рекомендуют вам не участвовать в
сомнительных проектах.
Скорпион
У вас может быть
романтическое знакомство, которое перерастет в серьезные отношения. Занимайтесь
собой и своим внешним видом.
Стрелец
Возможно, придется поддерживать отношения с теми, кто вам
несимпатичен. Это неблагоприятное время для рискованных финансовых операций.
Козерог
Ваши близкие нуждаются в вашей заботе. Не общайтесь с людьми, которые вас раздражают. Старайтесь гнать от себя плохие эмоции.
Водолей
День – для обновления
связей, знакомства с новыми потенциальными партнерами. Вторая половина хороша
для семьи и общения с близкими людьми.
Рыбы
Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку. Возможно отравление спиртными напитками.
Напомним, не принимайте окончательных решений в сфере бизнеса и финансов, если почва для них не подготовлена заранее.
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