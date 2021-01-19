Гороскоп 19 января: у Овнов романтическое свидание, для Рыб предупреждение

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Гороскоп. Фото kolobok.ua
Хорошее время для завязывания новых знакомств и планирования новых проектов. Уже
сейчас стоит присматриваться, кто в вашей команде.
Телец
Хорошее время, чтобы
заняться здоровьем. Также
звезды рекомендуют навести порядок в бумагах и текущих делах.
Близнецы
Если вы сегодня работаете с горячими приборами – будьте осторожны,
можете получить травму. Не
рекомендуется тратить день без основательного просчета. Может так получиться,
что вы потратите деньги, а в ближайшем
будущем не получится с проектами.
Рак
Старайтесь продумывать
первые шаги, это касается рабочих и финансовых
моментов. Что касается любви и отношений, у вас может быть приятное знакомство, которое перерастет
в любовные отношения.
Лев
У вас все хорошо на работе, с коллегами полное взаимопонимание,
многие хотят с вами дружить и общаться. Хороший день для покупок и позаботится о своей внешности.
Дева
Избавьтесь от ненужных вещей, освободите свое жизненное
пространство, начните жизнь как бы заново.
Весы
В этот день вам придется переделать много работы и
запланировать много дел. Постарайтесь вечером провести время с семьей,
вам сейчас необходимы положительные эмоции.
Скорпион
Не выпускайте инициативу из своих рук. Особое внимание –
старшим членам семьи. Кто-то может оговорить близкого вам человека.
Стрелец
Постарайтесь быть деликатны в общении с людьми старше вас
и близкими родственниками. Много дел касательно
текучки и неотложных вопросов на работе.
Козерог
Хорошее время для продвижения по карьерной лестнице и финансовых операций.
Водолей
В этот день звезды
не рекомендуют давать вам одалживать или
вкладываться в неизвестный проект.
Рыбы
Вы сумеете найти выход
из многих ситуаций, но избегайте переутомления – отдых и полноценный сон сейчас
просто необходимы.
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