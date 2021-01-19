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Гороскоп 19 января: у Овнов романтическое свидание, для Рыб предупреждение

Не принимайте окончательных решений в сфере бизнеса и финансов, если почва для них не подготовлена заранее

сегодня, 08:05
Автор:

Ольга Чародий

 Овен

Гороскоп 19 января: у Овнов романтическое свидание, для Рыб предупреждение

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Хорошее время для завязывания новых  знакомств и планирования новых проектов. Уже сейчас стоит присматриваться, кто в вашей команде.

Телец

Хорошее время, чтобы  заняться  здоровьем. Также звезды  рекомендуют  навести порядок в бумагах и текущих  делах.

Близнецы

Если вы сегодня работаете с горячими приборами – будьте осторожны, можете получить  травму. Не рекомендуется  тратить день без  основательного просчета. Может так получиться, что вы потратите  деньги, а в ближайшем будущем не получится с проектами.

Рак

Старайтесь  продумывать первые шаги, это касается рабочих  и финансовых моментов. Что касается  любви и  отношений, у вас может  быть приятное знакомство, которое перерастет в любовные отношения.

Лев

У вас все хорошо на работе, с коллегами полное взаимопонимание, многие хотят с вами  дружить и  общаться. Хороший день  для покупок и позаботится о своей внешности.

Дева

Избавьтесь от ненужных вещей, освободите свое жизненное пространство, начните жизнь как бы заново.

Весы

В этот  день  вам придется переделать много  работы и  запланировать много дел. Постарайтесь вечером провести время с семьей, вам сейчас необходимы положительные эмоции.

Скорпион

Не выпускайте инициативу из своих рук. Особое внимание – старшим членам семьи. Кто-то может оговорить близкого вам человека.

Стрелец

Постарайтесь быть деликатны в общении с людьми старше вас и  близкими  родственниками. Много дел касательно текучки  и неотложных вопросов  на работе.

Козерог

Хорошее время для продвижения по карьерной  лестнице и финансовых  операций.

Водолей

В этот  день  звезды  не рекомендуют давать вам одалживать или  вкладываться  в неизвестный  проект.

Рыбы

 Вы сумеете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления – отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы.

 Напомним, согласно астропрогнозу, 15 января — день важного выбора между вечными соперниками — добром и злом – от того, что предпочтет человек, зависит как его судьба, так и жизнь окружающих. 


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Источник: https://mixnews.lv/
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