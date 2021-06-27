Что ни в коем случае нельзя делать в отношениях с разными знаками Зодиака

У представителей каждого из знаков Зодиака есть собственный триггер, который может сулить о конце отношений. Астрологи рассказали, что ни при каких условиях не стоит делать в отношениях разными знаками, пишет "УНИАН".

Знаки Зодиака - фото из открытых источников

Овен

Астрологи подчеркивают, что ленивый и созависимый партнер не подойдет представителям этого знака Зодиака. Для них важно, чтобы избранник мог находить развлечения для себя самостоятельно.

Телец

Тельцы отличаются консервативностью, поэтому если их партнер слишком эмоционален или спонтанен — на отношения с этим знаком рассчитывать не стоит.

Близнецы

Близнецы предпочитают людей, которые могут сделать их жизнь более разнообразной. Поэтому тем партнерам, ставшим преградой на их пути к социализации, лучше не беспокоить Близнецов.

Рак

Если избранник Рака не будет уважать его семью и близких, то вряд ли их отношения сложатся удачно. Это же касается и случаев, когда партнеру чужда взаимопомощь и милосердие.

Лев

Лев жаждет восхищения и ждет, что его партнер удовлетворит это его желание. В противном случае на длительные отношения рассчитывать не стоит.

Девы

Девам не подойдет партнер, который не ценит порядок и является безответственным. Астрологи называют представителей этого знака "дотошными", чтобы состоять с отношениях с несобранными людьми.

Весы

Весы любят людей и с легкостью заводят не только новые знакомства, но и друзей. Поэтому этот знак Зодиака не будет счастлив с ревнивым или замкнутым партнером.

Скорпион

Для Скорпионов очень важно доверие, поэтому, если постараться скрыть от них хоть незначительную информацию, то они вряд ли когда-то поверят вам.

Стрелец

Стрельцы являются любителями приключений и ценят независимость. Кроме того, они всегда находятся в движении. Они хотят, чтобы их партнер также являлся активным участником тех самых приключений.

Козерог

Представители этого знака терпеть не могут безответственность. Более того, Козерогам нужна вторая половинка, которая составит ему компанию в развлечениях.

Водолей

Для Водолеев важно ощущать себя социально значимыми. Поэтому если вы хотите остаться в отношениях с этим знаком, то у вас должно быть схожее мировоззрение.

Рыбы

Рыбам, для которых характерна чувствительность, не подойдет партнер, который не воспринимает их чувства всерьез или заставляет их делать что-то против воли.

Ранее портал "Комментарии" писал о знаках Зодиака, которые абсолютно несовместимы.

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