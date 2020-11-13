Нехватка сна способствует сохранению негативного опыта

По мнению ученых из Питтсбурского университета, нехватка сна может способствовать длительному сохранению негативного опыта. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

ФОТО: Из открытого источника

Эксперты отмечают, что к длительному сохранению негативного опыта, а также к тревожности в большей степени подвержены врачи и военнослужащие. Ученые также не исключают развитие посттравматических расстройств у людей данных профессий.

В исследовании ученых приняли участие 150 людей, которых разделили на три группы. Первая группа добровольцев спала на протяжении всей ночи, вторая — половину предназначенного времени, а люди, состоящие в третьей группе не спали совсем.

Утром участникам эксперимента было предложено пройти процедуру выработки страха.

По словам руководителя исследования Энн Джермейн, в ходе эксперимента было обнаружено, что в группе людей, которые получали половину нужного времени для сна, ученые могли наблюдать наибольшую активность областей, связанных со страхом, и наименьшую — тех, что участвуют в контроле эмоций".

Ученые отметили, что даже те добровольцы, которые не спали на протяжении всего времени, демонстрировали меньшую активность при выработке реакций страха.

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