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Главная Новости Досуг психология Нехватка сна способствует сохранению негативного опыта
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Нехватка сна способствует сохранению негативного опыта

По мнению экспертов, из-за недосыпания также развивается тревожность

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

По мнению ученых из Питтсбурского университета, нехватка сна может способствовать длительному сохранению негативного опыта. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Нехватка сна способствует сохранению негативного опыта

ФОТО: Из открытого источника

Эксперты отмечают, что к длительному сохранению негативного опыта, а также к тревожности в большей степени подвержены врачи и военнослужащие. Ученые также не исключают развитие посттравматических расстройств у людей данных профессий. 

В исследовании ученых приняли участие 150 людей, которых разделили на три группы. Первая группа добровольцев спала на протяжении всей ночи, вторая — половину предназначенного времени, а люди, состоящие в третьей группе не спали совсем. 

Утром участникам эксперимента было предложено пройти процедуру выработки страха.

По словам руководителя исследования Энн Джермейн, в ходе эксперимента было обнаружено, что в группе людей, которые получали половину нужного времени для сна, ученые могли наблюдать наибольшую активность областей, связанных со страхом, и наименьшую — тех, что участвуют в контроле эмоций". 

Ученые отметили, что даже те добровольцы, которые не спали на протяжении всего времени, демонстрировали меньшую активность при выработке реакций страха. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, диетологи определили самые вредные пищевые привычки женщин.


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Источник: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2451902220302822?via%3Dihub
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