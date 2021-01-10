Не стоит спать днем: врач рассказала, как наладить режим сна после затяжных выходных

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Вечканова Елена
После новогодних
праздников у многих людей появляются проблемы с засыпанием в привычном для
будней режиме. Несколько советов по возвращению к обычному распорядку дня дает
врач-сомнолог, психотерапевт Наталья Шилова.
После длинных выходных часто бывает сложно начать засыпать вовремя. Фото: nekoyanagi.net
Кроме долгого
бодрствования во время затяжных праздничных выходных, на общее самочувствие
влияет много других факторов, считает специалистка. Среди них — повышенная
ночная активность, употребление большего количества жирной пищи и алкоголя,
общая пасмурная погода, что характерна для зимнего периода. Если долго "грузить"
всем этим организм, он не просто перестанет придерживаться хоть какого-то
регулярного графика сна, а еще и заработает стресс.
Для того, чтобы
помочь себе побыстрее прийти в норму, есть небольшая хитрость. Сомнолог
рекомендует следующую неделю ежедневно начинать ложиться спать пораньше на
полчаса.
Таким образом,
если вы встаете в 07:00, вам нужно это продолжать делать при любом раскладе. И
неважно — уснули вы в два ночи или же в пять. К тому же, врач советует не
залеживаться к кровати, а сразу приступать к утреннему туалету.
Если сразу не
получается уснуть, психолог рекомендует ввести в привычку какой-нибудь ритуал
перед сном. Примите душ, почитайте книгу или помедитируйте — делайте то, что
сможет вас расслабить. К слову, делать таким ритуалом просмотр фильмов или
сериалов Наталья Шилова не советует — можно достичь обратного эффекта, вызвав
излишнюю эмоциональность.
К слову, если
хотите исправить график сна, откажитесь от дневной дремы.
В целом, Наталья
Шилова считает, что если придерживаться таких простых указаний, нарушенный
продолжительным отдыхом график сна удастся отрегулировать за несколько недель.
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