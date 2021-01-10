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Не стоит спать днем: врач рассказала, как наладить режим сна после затяжных выходных

В целом сбитый за несколько дней график сна приходит быстро приходит в норму

сегодня, 19:35
Автор:

Вечканова Елена

После новогодних праздников у многих людей появляются проблемы с засыпанием в привычном для будней режиме. Несколько советов по возвращению к обычному распорядку дня дает врач-сомнолог, психотерапевт Наталья Шилова.

Не стоит спать днем: врач рассказала, как наладить режим сна после затяжных выходных

После длинных выходных часто бывает сложно начать засыпать вовремя. Фото: nekoyanagi.net

Кроме долгого бодрствования во время затяжных праздничных выходных, на общее самочувствие влияет много других факторов, считает специалистка. Среди них — повышенная ночная активность, употребление большего количества жирной пищи и алкоголя, общая пасмурная погода, что характерна для зимнего периода. Если долго "грузить" всем этим организм, он не просто перестанет придерживаться хоть какого-то регулярного графика сна, а еще и заработает стресс.

"Если с режимом сна у человека раньше все было в порядке, то вряд ли новогодние праздники вызовут значимые перемены. Смещенный в течение двух-трех дней график у таких людей достаточно быстро приходит в норму. Другое дело, если вы и раньше замечали трудности с засыпанием: восстановиться будет сложнее", — уверена Наталья Шилова.

Для того, чтобы помочь себе побыстрее прийти в норму, есть небольшая хитрость. Сомнолог рекомендует следующую неделю ежедневно начинать ложиться спать пораньше на полчаса.

"Если в праздники вы засыпали в 02:00−03:00, то постарайтесь каждые следующие 5−7 дней ложиться на 30 минут раньше: 01:30, 01:00, 00:30 — и т.д. При этом очень важно соблюдать одно и то же время подъема вне зависимости от времени засыпания", — подчеркивает Шилова.

Таким образом, если вы встаете в 07:00, вам нужно это продолжать делать при любом раскладе. И неважно — уснули вы в два ночи или же в пять. К тому же, врач советует не залеживаться к кровати, а сразу приступать к утреннему туалету.

Если сразу не получается уснуть, психолог рекомендует ввести в привычку какой-нибудь ритуал перед сном. Примите душ, почитайте книгу или помедитируйте — делайте то, что сможет вас расслабить. К слову, делать таким ритуалом просмотр фильмов или сериалов Наталья Шилова не советует — можно достичь обратного эффекта, вызвав излишнюю эмоциональность.

К слову, если хотите исправить график сна, откажитесь от дневной дремы.

"Если днем чувствуете сонливость, то лучше прогуляться на свежем воздухе. Свежий воздух и физическая активность помогут почувствовать себя бодрее — заодно получите хотя бы немножко солнечного света", — говорит сомнолог.

В целом, Наталья Шилова считает, что если придерживаться таких простых указаний, нарушенный продолжительным отдыхом график сна удастся отрегулировать за несколько недель.

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Источник: https://health.tut.by/news/doctors/713933.html
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