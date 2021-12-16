Не спешат жениться: эти три знака Зодиака очень ценят свою свободу

Пожалуй, каждый стремится найти любимого человека, но далеко не все спешат узаконивать свои отношения. Читайте дальше и узнайте, какие знаки Зодиака пытаются сначала узнать своего партнера и оттягивают с женитьбой. Астрологи выделят три знака Зодиака, которые очень ценят свободу и не спешат жениться.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы

Уроженцы этого знака обычно очень непостоянны. Близнецы меняют свои решения очень быстро, поэтому быть с одним человеком всю жизнь для них иногда неприемлемый вариант. Их чувства и страсть могут угаснуть в мгновение ока.

Лев

Азарт от отношений у Львова быстро утихает. Им не нравится, когда становится скучно. Они всегда хотят веселья и любви, а потому не спешат заключать брак.

Рыбы

Рыбы очень боятся обязательств и опасаются, что их могу предать в отношениях. Представители этого знака Зодиака будут долго проверять партнера, прежде чем решиться на женитьбу.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 13 – 19 декабря 2021 года! Новую неделю декабря подарит почти всем знакам Зодиака праздничное настроение, которое не испортит даже активный ритм жизни, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы. Овнов ожидает приятная и спокойная неделя. Может показаться, что дел немало, но у вас все удастся выполнить гораздо быстрее и без усилий. Поэтому сохраняйте хорошее настроение, радуйтесь хорошим мгновениям, а также не забывайте продумывать планы на конец года и начало нового. У вас все получится!

Тельцам также зимняя пора подарит большое настроение и вдохновение выполнить все и больше. Но не забывайте устраивать только время для себя. После активных будней обязательно занимайтесь тем, что доставляет радость. Даже если это просто просмотр сериалов со вкусняшками. Это тоже важно.

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