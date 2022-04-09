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Не разрушайте себя: как избавиться от чувства ненависти

Клинический психолог Джоанна Клеовулоу рассказала, почему нельзя жить ненавистью и как от нее можно избавиться

сегодня, 04:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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В последнее время многие люди все чаще и чаще сталкиваются с таким неприятным чувством, как ненависть. Но последствия от этой негативной эмоции могут быть очень серьезными. Об этом рассказала клинический психолог Джоанна Клеовулоу.

Не разрушайте себя: как избавиться от чувства ненависти

Как перестать ненавидеть (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что чувство ярости, злости и ненависти буквально копятся и в душе, и даже в теле. Они действуют на все процессы в организме и порождают еще большие негативные чувства.

Итак, в ходе научных исследований удалось выяснить, что ненависть меняет химический состав головного мозга! Это чувство (кстати, как и многие другие негативные эмоции) стимулирует премоторную кору мозга, которая влияет на планирование и движение. Это приводит к тому, что человек готов к агрессивным действиям, если начинает испытывать ненависть. То есть он хочет либо защищаться, либо атаковать.

Запускается еще и вегетативная нервная система, увеличивается уровень адреналина и кортизола в организме. В итоге с телом человека, который испытывает ненависть, происходят очень и очень нехорошие перемены:

- Увеличивается масса тела.

- Возникает бессонница.

- Появляется беспокойство.

- Повышается риск развития хронических заболеваний и сердечного приступа.

- Возникает депрессия.

Можно ли избавиться от ненависти? Для начала вам нужно признаться себе, что вы на самом деле испытываете ненависть. Только тогда можно начинать борьбу с данной эмоцией и искать пути решения проблемы.

Конечно, когда вы находитесь в плену злости, агрессии и ненависти, очень и очень сложно успокоиться, и принять верное решение. Не торопитесь действовать, находясь под воздействием негативных эмоций. Сделайте паузу: прогуляйтесь, перекусите, выпейте чашку чая. Стоит только вам и вашему уму успокоиться, как сразу будет легче взять себя в руки.

Попробуйте поговорить с кем-то из близких и рассказать о своих чувствах или же обратитесь к психологу, если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как достичь карьерного успеха, если вы ненавидите свою работу.


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Источник: https://e-w-e.ru/pochemu-nenavist-vredit-vashemu-zdorovyu-i-kak-ot-neyo-izbavitsya-mnenie-psihologa/
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