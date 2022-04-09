Не разрушайте себя: как избавиться от чувства ненависти

В последнее время многие люди все чаще и чаще сталкиваются с таким неприятным чувством, как ненависть. Но последствия от этой негативной эмоции могут быть очень серьезными. Об этом рассказала клинический психолог Джоанна Клеовулоу.

Как перестать ненавидеть (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что чувство ярости, злости и ненависти буквально копятся и в душе, и даже в теле. Они действуют на все процессы в организме и порождают еще большие негативные чувства.

Итак, в ходе научных исследований удалось выяснить, что ненависть меняет химический состав головного мозга! Это чувство (кстати, как и многие другие негативные эмоции) стимулирует премоторную кору мозга, которая влияет на планирование и движение. Это приводит к тому, что человек готов к агрессивным действиям, если начинает испытывать ненависть. То есть он хочет либо защищаться, либо атаковать.

Запускается еще и вегетативная нервная система, увеличивается уровень адреналина и кортизола в организме. В итоге с телом человека, который испытывает ненависть, происходят очень и очень нехорошие перемены:

- Увеличивается масса тела.

- Возникает бессонница.

- Появляется беспокойство.

- Повышается риск развития хронических заболеваний и сердечного приступа.

- Возникает депрессия.

Можно ли избавиться от ненависти? Для начала вам нужно признаться себе, что вы на самом деле испытываете ненависть. Только тогда можно начинать борьбу с данной эмоцией и искать пути решения проблемы.

Конечно, когда вы находитесь в плену злости, агрессии и ненависти, очень и очень сложно успокоиться, и принять верное решение. Не торопитесь действовать, находясь под воздействием негативных эмоций. Сделайте паузу: прогуляйтесь, перекусите, выпейте чашку чая. Стоит только вам и вашему уму успокоиться, как сразу будет легче взять себя в руки.

Попробуйте поговорить с кем-то из близких и рассказать о своих чувствах или же обратитесь к психологу, если чувствуете, что не справляетесь самостоятельно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как достичь карьерного успеха, если вы ненавидите свою работу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!