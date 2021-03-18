logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.03.2021

BTC/USD

55799.47

ETH/USD

1721.75

LTC/USD

201.41

НБУ 18.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Не просто усталость: три причины возникновения лени
commentss НОВОСТИ Все новости

Не просто усталость: три причины возникновения лени

Лень является подсознательной реакцией организма

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый человек сталкивался с ленью, психологи даже характеризуют ее, как вредную привычку. Лень — это отсутствие желания что-либо делать и чаще всего она возникает в ответ на переутомление. Но есть и другие причины ее появления. Какие именно?

Не просто усталость: три причины возникновения лени

почему возникает лень (фото из открытых источников)

Неудовлетворенные потребности

У человека есть истинные желания, а есть те, которые он должен выполнить. И если количество необходимых начинает превышать количество действительно желанных, то уровень нашей энергии падает, а эмоциональный подъем уходит. В результате появляется лень и мы ищем поводы, чтобы ничего не делать. Чтобы это исправить, начните делать то, что приносит вам радость.

Непосильная задача

Лень может возникнуть и в тот момент, когда нужно сесть и выполнить сложное задание, или оно просто может вам таким казаться. Человека одолевает страх, беспокойство, неуверенность в своих силах и организм тут же начинает реагировать вялостью, отсутствием настроения, сонливостью. И сконцентрироваться просто невозможно. В таких случаях, нужно понять, что именно вы не хотите делать, и попытаться все же начать двигаться к выполнению задачи. Важно делать это мелкими шажками, хваля себя за каждое небольшое достижение на пути.

Тревожность

Когда человек переживает из-за чего-то, что нужно сделать не прямо сейчас, а в будущем, но при этом уже испытывает чувство страха и тревоги, то мозг получает определенный сигнал. Он начинает "надеяться", что это не случиться, и весь организм как бы замедляется в ожидании. В итоге появляется лень, которая не дает нормально выполнять работу и лишь усиливает неуверенность в успехе. Определив проблему, которая дает чувство тревоги, важно морально готовиться к ней, попытаться объяснить себе, что в ней нет ничего страшного.

Существует методика "от обратного" — нужно в красках представить событие и его самые страшные возможные последствия. Во-первых, это дает проработать страх, и потом, в реальности он, как правило, становится меньше. Во-вторых, часто, пока мы все представляем, то уже начинаем понимать, что ничего такого уж страшного случиться просто не может.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, передается ли лень по наследству.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lisa.ru/psichologia/673032-ne-prosto-ustalost-3-realnye-prichiny-leni/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ