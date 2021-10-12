Названые самые выносливые знаки Зодиака

Иногда упрямство и выносливость — это неплохие черты, которые помогают отстаивать свои интересы, однако только в разумных пределах. Есть как минимум четыре знака Зодиака, представители которых сильнее и выносливее других. Сильнейшими астрологи назвали Овнов. Представители знака стойки, они не кажутся ни перед каким трудностями. Их амбициозность проявляется с детства. Овны держат свое слово и всегда выполняют то, что обещали себе и окружающим. Об этом пишет world-today.

Гороскоп (фото из открытых источников)





В интеллекте заключается сила Стрельцов. Они с детства учатся понимать окружающих и их мотивы. При этом им нет равных, так как они постоянно развиваются и учатся чему-то новому. Стрельцы полны сил, они амбициозны и энергичны. Лев бывает упрямым на публике. Ему сложно признать свою неправоту перед другим людьми, поэтому он будет генерировать все новые и новые доказательства, даже если они уже переходят в сферу фантастики. В общении один на один Львы таким упрямством не отличаются.





Козерог. Наиболее выносливыми является Козероги. Представителей этого знака трудно достать. Их не пугают никакие проблемы. Устойчивыми они остаются в любой ситуации, что связано с их стихией, Землей. Благодаря крепости духа Козероги, как правило, имеют крепкое здоровье. Кроме того, их сила заряжает спокойствием.





Напомним, у каждого из нас есть знакомые, с которыми неприятно общаться. Они могут быть очень привлекательными внешне, но ведут себя так, что вызывают острое желание отойти подальше и больше никогда не подходить. О том, кто из знаков Зодиака чаще всего вызывает у окружающих такие чувства, рассказали астрологи, пишет timesofindia.

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