kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.07.2020

BTC/USD

9133.80

ETH/USD

229.67

LTC/USD

41.83

НБУ 06.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Пять утренних привычек, которые пускают под откос весь день
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять утренних привычек, которые пускают под откос весь день

От этих привычек нужно срочно избавляться

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять утренних привычек, которые пускают под откос весь день

freepik

Если хотите, чтобы ваш день прошел успешно и легко, тогда правильно начинайте свое утро. Многие люди, сами того не осознавая, делают после пробуждения вещи, которые мешают их продуктивности и повышают уровень стресса. Издание Аdme рассказало, от каких привычек стоит отказаться утром.

Вставать с постели за 10 минут до выхода и собираться в спешке

Проснуться по первому звонку будильника бывает очень сложно, поэтому многие поддаются соблазну и переводят его по несколько раз. Но потом, когда остается 10 минут до выхода, они бегают по квартире, хватают первую попавшуюся одежду, быстро выпивают кофе, нормально не позавтракав, и бегут на работу. Такая спешка и страх опоздания повышает в организме выработку гормона стресса, а он мешает настроится на продуктивную работу. Куда проще пожертвовать 15 минутами сна утром, но собраться неторопливо.

Завтракать, когда еще не голодны

Завтрак - это главный прием пищи, поэтому диетологи не рекомендуют его пропускать. Но есть люди, которые по своим индивидуальным особенностям, не испытывают после пробуждения чувства голода. В таких случаях, не стоит в себя насильно впихивать омлет или овсянку. Лучше питаться по системе интервального голодания (16/8, то есть 16 часов не употреблять пищу, а есть в течение 8 часов).

Читать утром новости

В фильмах мы постоянно видим успешных людей, которые начинают утро с газеты или новостной ленты. Такая привычка создает иллюзию, что человек держит руку на пульсе, следит за мировыми событиями и готов поддержать беседу о них с первым встречным. На самом деле новостная лента редко бывает позитивной, так что ее чтение резко повышает уровень стресса, к которому большинство из нас и так предрасположены с утра. Это грозит повышенной раздражительностью в течение дня, увеличением количества конфликтов и негативным настроем. 

Интенсивные тренировки

После пробуждения не стоит нагружать свой организм интенсивными тренировками, получасовой зарядки будет весьма достаточно, чтобы зарядиться энергией. Тело после сна бывает не готово к серьезной физической нагрузке и воспринимает ее как стрессовую ситуацию, а это повышает утомляемость, провоцирует мигрень и лишний вес. 

Выполнять утром легкие и приятные дела, откладывая сложные на потом

Утро - именно то время, чтобы избавиться от неприятных дел и задач. Не стоит их затягивать на весь день, потому что вы не сможете нормально сосредоточиться на работе. Когда вы их закончите, то почувствуете облегчение и сможете перейти на более приятные и легкие дела. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие советы помогут сделать утро более продуктивным.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!