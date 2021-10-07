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Названы лучшие травяные чаи для спокойствия

Травяные сборы - это натуральное седативное средство

сегодня, 02:20
Автор:

Ольга Чародий

Как защитить себя от ежедневных проблем и принимать жизнь с улыбкой? Таким образом есть — это не антидепрессанты, аутотренинга или йога, а просто чай. Выпивая белый, травяной или зеленый чай, вы не только успокоить нервы, но и получите ценный набор витаминов и микроэлементов, необходимых для полноценного функционирования организма в течение дня. Кстати, в отличие от фармакологических седативных средств натуральные не вызывают привыкания, пишет rusteaco.

Названы лучшие травяные чаи для спокойствия

Чай (фото из открытых источников)


Травяные сборы — это натуральное седативное средство. Они всегда душистые, полезные и имеют выраженный успокаивающий снотворный эффект.

Мелисса и мята. Эти травы быстро снимают стресс и расслабляют нервную систему
Ромашка обладает легким седативным эффектом и снимает воспаление желудочно-кишечного тракта
Ромашковый отвар, замечательный успокоительный чай для детей
Лавандовый чай расслабляет и имеет изысканный нежный вкус


Если вам нужен успокаивающий чай на ночь, смело покупайте травяной сбор. А вот утром, днем ​​и сразу после обеда можно выпить чашечку белого, желтого или зеленого настоя. Когда традиция чаепития войдет в вашу жизнь, вы будете реагировать на стрессовые ситуации совершенно по-другому.


Напомним, похудение во сне — не миф, а нормальный физиологический процесс. Исследователи из Цукубского университета в Японии выяснили, что чай улун способствует расщеплению жиров во время ночного отдыха. Ученые отметили, что избавится от лишних килограмм можно с помощью чая улун — уникального продукта, который отличается сроком сбора, а также особыми технологиями сушки и обработки. Нужно перед сном выпить две чашки чая, и он увеличит процесс расщепления жиров, способствуя этим похудению во время сна. Такой вывод эксперты сделали на основе результатов исследования. У добровольцев, которые перед сном употребляли этот напиток, действительно ускорялся обмен веществ в ночное время, и они эффективнее сжигали калории, по сравнению с участниками, принимающими плацебо. Отметим, что этот вид чая богат на витамины, минералы, в частности кальций, калий, селен, марганец, а также антиоксидантные вещества. Этот напиток также использую для уменьшения симптомов хронических заболеваний, укрепления структуры костной ткани и улучшения состояние кожи и зубов.




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Источник: https://www.rusteaco.ru/tea-coffee/tea/travyanoy-chay-dlya-sna/
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