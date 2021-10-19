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Назван самый романтический метод борьбы с депрессией

Гинеколог-эндокринолог Алена Романенко назвала самый романтический метод борьбы с осенней депрессией

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди в осенний период начинают впадать в депрессию, а это плохо сказывается на здоровье. Гинеколог-эндокринолог Алена Романенко рассказала, какой романтический способ поможет быстро избавиться от плохого настроения. 

Назван самый романтический метод борьбы с депрессией

Как бороться с депрессией / Фото: oir.mobi

Специалист посоветовала больше целоваться, потому что этот знак выражения симпатии или любви положительно сказывается на работе всего организма. В процессе задействовано несколько чувств, а значит поцелуй повышает уровень тестостерона, который влияет на сексуальность, а также усиливает выброс дофамина, отвечающего на чувство удовольствия и счастья, а еще во время поцелуя активизируется окситоцин, запускающий механизмы привязанности и эмпатии. 

Проще говоря, с помощью поцелуя можно повысить настроение и расслабиться, поскольку стресс и тревога улетучиваются. И чем дольше длится поцелуй, тем ниже уровень кортизола в организме. 

Эксперт также напомнила об эндорфинах, ведь наряду с поцелуями и другими нежностями этот гормон стимулирует циркуляцию крови, она быстрее проходит через головной мозг, фиксирующий приятные ощущения и даря чувство эйфории.

Напомним, исследователи из Калифорнийского университета создали электрический имплантат для лечения депрессии. Устройство, размером с коробку спичек, присоединили к мозгу, чтоб посылать импульсы в определенные моменты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, исследователи из Northwestern Medicine создали приложение для смартфона, которое помогает людям лечить депрессию.

Читайте также, эксперты перечислили продукты, которые не рекомендуется есть при депрессии, потому что они способны ухудшить состояние.


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Источник: https://www.wday.ru/seks-otnosheniya/novosty/ekspertyi-nashli-samyiy-romantichnyiy-metod-borbyi-so-stressom/
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