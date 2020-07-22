Гороскоп на 22 июля: кому нужно поверить в чудо

Совет на 22 июля для всех знаков зодиака: в этот день вы можете ощутить повышенную тревожность. Лучше всего избегать любых раздражающих факторов.





Овен

Вам предстоит непростой разговор на работе. Включите своего внутреннего дипломата на максимум, чтобы не упасть в глазах коллег.





Телец

Вам необходимо прислушаться к своему организму. Вы напрасно игнорируете тревожные сигналы, которые он вам подает.





Близнецы

Дисциплина и выдержка помогут вам сегодня не упустить очень выгодное предложение. Если же позволите себе лениться, останетесь у разбитого корыта.





Рак

Постарайтесь никому ничего не давать в долг. Это может негативно отразиться на ваших денежных потоках и финансовом благополучии.





Лев

Сегодня вам следует быть мягче, как с руководством, так и со своими подчиненными. Только так вы сможете добиться желаемого результата.





Дева

Ставьте перед собой только реальные цели, которых можно достичь за день. Что-то глобальное отложите на потом.





Весы

Вам могут предложить весьма выгодную сделку. Однако, прежде чем согласиться, все же подумайте, стоит ли она ваших усилий.





Скорпион

На личном фронте вас будут терзать сомнения. Чтобы узнать правду, придется обо всем спросить прямо.





Стрелец

Вы сегодня будете мастерски находить любую информацию, которая вам понадобится. Если коллеги попросят помочь с поиском им тоже, не отказывайте. Благодарность не заставит себя ждать.





Козерог

Соберите всю волю в кулак и покажите, на что вы способны. Этот день может сильно повлиять на ваше ближайшее будущее.





Водолей

Сегодня вы увидите в близком человеке свое отражение. Если что-то в его поведении вас не устраивает, измените это, прежде всего, в себе.





Рыбы

Самое главное - мечтайте. Если будете верить в чудо сегодня, оно обязательно случится.





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