Насколько вредно съедать бумажку с желанием на Новый год

Многие знают традицию с зажиганием желания, написанного на листочке под бой курантов. Более того, некоторые даже выполняют этот порядок действий каждый год. Но следует понимать, полезно ли для здоровья это делать. Если вы тоже ежегодно съедаете бумажку с желанием на Новый год, то вам следует знать, как это повлияет на ваше здоровье. К счастью, Men's Health знает ответ на этот вопрос.

Новый год - фото из открытых источников

По словам специалиста, съеденная бумажка с желанием вреда здоровью не несет. Все дело в количестве и периодичности. Хотя бумага не считается съедобным продуктом, но "в том количестве, о котором идет речь, и ежегодно эта традиция вреда здоровью не нанесет", – объяснил эксперт. Врач даже дал несколько рекомендаций. К примеру, брать маленький кусочек белой бумаги и писать простым карандашом. А все потому, что в чернилах могут быть вредные красители.

Также эксперт прокомментировал традицию смотреть телевизор во время новогоднего застолья. По его словам, это вредная привычка. Дело в том, что в таком случае человек увлечен происходящим на экране. Соответственно она не замечает сигналов насыщения и может съесть большее количество пищи.

Напомним, Новый 2022 год, который проходит под знаком Черного Водяного Тигра, встретили несколько стран. Где уже началось праздничное веселье, и кто следующий на очереди? Раньше всех Новый год встретили жители государства Кирибати, которое расположено в центральной части Тихого океана. Праздничные бокалы здесь подняли около 12.00 по киевскому времени. Также одними из первых Новый год отпраздновали жители островов Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана.

Вскоре к празднованию подключался остров Чатем, принадлежащий Новой Зеландии. Его жители встречали 2022-й раньше основных остров государства, поскольку расположены в другом часовом поясе. А жители самой Новой Зеландии зажгли новогодние огоньки в 13.00 по киевскому времени. Тогда же Новый год постучался в двери полярников с Южного полюса в Антарктиде.

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