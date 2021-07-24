Мстительность и другие черты Раков

Рак – самый загадочный знак Зодиака. Так говорят Овны, Львы и даже невозмутимые Козероги. Но стоит ли спускаться в колодец водной души?

Гороскоп (фото из открытых источников)

Находка 1 – Хладнокровие

"Не может быть!", – закричат все знакомые Рака. Ведь Раки и хладнокровие несовместимы: то дуются из-за мелочей, то устраивают истерику на ровном месте. Да, они кажутся очень импульсивными. Но в глубине души Раки – спокойные циники. Они смотрят на нас из своего панциря, как бы наблюдая за жизнью со стороны, и криво ухмыляются – вся эта суета им неинтересна.

Находка 2 – Мстительность

Раки только с виду такие добрые и безответные. А вы копните глубже. Или проведите эксперимент и нанесите подопечным Луны обиду. А теперь подождите какое-то время. Поверьте, Раки преподнесут месть в холодном виде. Вы не поймете, откуда нанесен удар, и не сможете обвинить Раков – водные мстители всё тщательно спланировали и подготовили себе алиби.

Находка 3 – Хамелеонство

Представьте себе – Раки умеют подстраиваться под обстоятельства и могут произвести нужное впечатление (то самое, которое вы ждете). Можете понаблюдать за Раками в непривычной для них обстановке – они впишутся в нее за секунду и будут чувствовать себя (или делать вид) вполне комфортно.

Находка 4 – Привязчивость

Да уж, Раки – еще те прилипалы. В хорошем смысле. Они очень быстро привязываются к человеку и страдают, если тот не оправдал их ожиданий. Но и в ответ дают многое. Так что если вы мечтаете о верных и надежных товарищах, дружите с Раками – они не подведут (и отправятся за вами хоть на край света).

Находка 5 – Сострадание

Кому-то питомцы Луны могут показаться черствыми и равнодушными гражданами. Но это не так – Раки очень сентиментальны. Они принимают чужие страдания близко к сердцу. Но переживают молчком, ведь если люди почувствуют идущую от Раков эмпатию, то сразу зальют им слезами всю жилетку.

Напомним, г ороскоп на июль 2021 года предсказывает нескольким знакам Зодиака невероятное финансовое везение и успех.

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