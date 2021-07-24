Мстительность и другие черты Раков

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Ольга Чародий
Рак – самый загадочный знак Зодиака. Так говорят Овны, Львы
и даже невозмутимые Козероги. Но стоит ли спускаться в колодец водной души?
Гороскоп (фото из открытых источников)
Находка 1 – Хладнокровие
"Не может быть!", – закричат все знакомые Рака. Ведь Раки и
хладнокровие несовместимы: то дуются из-за мелочей, то устраивают истерику на
ровном месте. Да, они кажутся очень импульсивными. Но в глубине души Раки –
спокойные циники. Они смотрят на нас из своего панциря, как бы наблюдая за
жизнью со стороны, и криво ухмыляются – вся эта суета им неинтересна.
Находка 2 – Мстительность
Раки только с виду такие добрые и безответные. А вы копните
глубже. Или проведите эксперимент и нанесите подопечным Луны обиду. А теперь
подождите какое-то время. Поверьте, Раки преподнесут месть в холодном виде. Вы
не поймете, откуда нанесен удар, и не сможете обвинить Раков – водные мстители
всё тщательно спланировали и подготовили себе алиби.
Находка 3 – Хамелеонство
Представьте себе – Раки умеют подстраиваться под обстоятельства
и могут произвести нужное впечатление (то самое, которое вы ждете). Можете
понаблюдать за Раками в непривычной для них обстановке – они впишутся в нее за
секунду и будут чувствовать себя (или делать вид) вполне комфортно.
Находка 4 – Привязчивость
Да уж, Раки – еще те прилипалы. В хорошем смысле. Они очень
быстро привязываются к человеку и страдают, если тот не оправдал их ожиданий.
Но и в ответ дают многое. Так что если вы мечтаете о верных и надежных
товарищах, дружите с Раками – они не подведут (и отправятся за вами хоть на
край света).
Находка 5 – Сострадание
Кому-то питомцы Луны могут показаться черствыми и
равнодушными гражданами. Но это не так – Раки очень сентиментальны. Они
принимают чужие страдания близко к сердцу. Но переживают молчком, ведь если
люди почувствуют идущую от Раков эмпатию, то сразу зальют им слезами всю
жилетку.
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