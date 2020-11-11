Много читай и записывай идеи: как овладеть высоким искусством сарказма

В нашем сером мире хорошее чувство юмора, а особенно подкрепленное высокой эрудированностью, ценится очень высоко. Если хочешь научиться высокому искусству сарказма, тебе прийдется как следует поработать. Мы подскажем, в чем заключаются основные приемы.

Как освоить искусство сарказма

Много читай

Все юмористы и сатирики всегда являются начитанными людьми. В массе своей, они очень подкованы в плане эрудиции. Вообще, юмор — интеллектуальная черта характера человека. Всегда наращивай свою интеллектуальную мускулатуру, прежде всего с помощью чтения книг.

Смотри выступления других юмористов

Смотри, как это делают профессионалы, запоминай, учись, делай выводы. И со временем станешь таким же, как и они.

Записывай

Интересные шутки наравне с хорошими мыслями всегда выветриваются из твоей головы, какой бы хорошей не была твоя память. Записывай свои шутки и приемы, чтобы не забывать их.

Не повторяйся

Постоянно пополняй свои запасы новыми шутками. Читай, смотри на других сатириков, все записывай, запоминай. Работай, чтобы не стать мастером одной шутки.

Политкорректность

Сатира должна быть язвительной, но не оскорблять человека, задевая его внешность, политические или религиозные взгляды. В противном случае растет риск попасть в список невеж. А то и лишиться пары зубов.

Научиться сарказму — это большой труд. Учись ему настоятельно и тогда тебя ждет успех. Также издание "Комментарии" расскажет о четырех знаках зодиака, обладающих идеальным чувством юмора.

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