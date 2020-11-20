Мат приносит пользу организму - нейрофизиолог

Врач-нейрофизиолог Александр Будик рассказал о пользе, которую несет мат. Сообщил об этом он в интервью радио Sputnik.

Фото: express-k.kz

По словам нейрофизиолога, употребление нецензурной лексики стимулирует центральную нервную систему человека и вызывает возбуждение. Во время возбуждения человек не так сильно чувствует боль и становится устойчивым к внешним раздражителям. Поэтому, понятно, почему многие люди ругаются, когда им трудно или больно.

Однако, ругань вызывает в организме гормоны стресса, а чувствовать постоянный стресс — вредно для здоровья. Это дополнительная нагрузка на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Поэтому во всем следует придерживаться золотой середины и не использовать ненормативную лексику очень часто.

Чтобы чувствовать меньшую боль, можно просто отвлечься и сосредоточить свое внимание на чем-то другом.

Также стоит не забывать об окружающих людях. Ведь выругаться дома и сказать грубые слова в общественном месте или на работе — это две разные ситуации. Нецензурная лексика может испортить ваш имидж и изменить общее впечатление о вас.

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