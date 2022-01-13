10 способов справиться со стрессом - советы экспертов по психическому здоровью

Мы все хотим быть лучшей, менее напряженной версией себя в новом году. Это непростая задача, особенно в условиях пандемии. К счастью, существует ряд советов от экспертов Fox News, которых вы можете придерживаться, чтобы сделать жизнь спокойнее и счастливее в новом году.

Если вы испытываете стресс, возьмите ручку и бумагу и начните писать - Fox News

1. Отработайте навык "СТОП"

Это разумная стратегия, которую разделяет доктор Сабрина Романофф, клинический психолог и профессор Университета Ешива в Нью-Йорке.

"Остановиться" означает: "Сделай шаг назад; "Понаблюдай"; "Продолжай действовать с умом. Когда эмоции побеждают, вы можете обнаружить, что действуете импульсивно. Когда вы реагируете импульсивно, вы не успеваете использовать свой арсенал навыков ", – объясняет эксперт.

Когда вы оказываетесь на грани чего-либо или чувствуете, что паникуете, используйте слово "СТОП", чтобы восстановить контроль над ситуацией.

2. Воспользуйтесь технологией "TIP"

Доктор Романофф также рекомендует использовать TIP: интенсивные аэробные упражнения, ритмическое дыхание и расслабление мышц. По ее словам, каждая из этих техник оказывает эффект быстрого изменения модели биологической реакции на стресс.

"В свою очередь, они приводят к понижению вашего эмоционального возбуждения. Эти навыки работают как лекарство быстрого действия", — отмечает эксперт.

3. Окунуть лицо в холодную воду

Просто попробуйте погрузить лицо в холодную воду, и вы будете удивлены, как быстро это охлаждает и ваш разум.

"Наклонитесь, задержите дыхание и окуните лицо в миску с холодной водой на 60 секунд. Этого обычно достаточно, чтобы вызвать "рефлекс ныряния". Чем холоднее вода и чем длиннее погружение, тем лучше технология работает ", – предлагает Романофф.

4. Выходите на улицу в светлое время суток

На улице может быть холодно, но выход на свежий воздух все равно важен для вашего психического здоровья.

"Небольшое количество часов, проведенных на улице, может негативно повлиять на ваше настроение", — утверждает Дорин Маршалл, вице-президент по привлечению к миссии Американского фонда предотвращения самоубийств (AFSP).

Маршалл рекомендует проводить не менее 30 минут в день на свежем воздухе.

5. Общайтесь с другими, если чувствуете себя одинокими

Пандемия полностью изменила наш способ общения и миллионы людей борются с чувством изоляции.

"Довольно большие шансы на то, что вы не одиноки, чувствуя себя одинокими, и, если вы поделитесь своими чувствами, можете дать другим возможность сделать то же самое", — говорит Маршалл.

Общаться с людьми может быть немного неудобно, но попробуйте отправить три электронных письма в неделю кому-то, кого вы давно не слышали, или еженедельно звоните по телефону близкому человеку, чтобы проверить, как у него дела.

6. Определите свои триггеры

"Самый эффективный способ уменьшить стресс – это начать применять методы снижения стресса, как только вы узнаете, что переживаете стресс. Для этого важно определить триггеры, которые могут вызвать стресс, чтобы лучше подготовить себя к борьбе со стрессом ", – говорит Лин Стернлихт, терапевт и соучредитель Family Addiction Specialist.

Триггеры отличаются в зависимости от человека, но это могут быть определенные люди, места, вещи, продукты (кофеин часто виновник), деятельность, время года или время суток.

7. Не напрягайтесь по пустякам

Если пандемия чему-то научила нас, так это держать наши ежедневные повседневные проблемы в перспективе.

"Нас слишком часто напрягают мелочи, ежедневные заботы. Нам нужно глубоко вдохнуть и спросить себя, действительно ли то, что беспокоит, имеет значение в общей картине. Если нет, отпустите это", – говорит Планте.

Столкнувшись со стрессовым моментом, вы можете спросить себя, будете ли помнить эти проблемы через два года, два месяца или даже две недели. Часто ответ "нет" на все три сценария, даже если в данный момент ситуация кажется ужасающей.

8. Упражняйте прощение

Независимо от того, будь то обида, которую вы держите десятилетиями, или близкий член семьи, который вас раздражает, акт прощения – удивительная вещь.

"Прощение – это мощное тонизирующее средство для горечи, гнева и уныния. Я признаю, что это часто нелегко сделать, но вы будете испытывать меньше стресса", – говорит Планте.

9. Попробуйте "Метод заземления"

"Важная техника, чтобы остановить реакцию на стресс, это заземлиться в настоящем моменте. Стресс часто вызывается переживаниями, не происходящими в данный момент, часто вытекающими из прошлых или будущих событий и блужданием разума. Таким образом, заземление является эффективной техникой для снятия стресса. Существует много техник, чтобы заземлить себя в данный момент", – говорит Стернлихт.

10. Попытайтесь сбросить стресс

Еще одна стратегия Штернлихта – акт увольнения, который может помочь, когда вы чем-то обеспокоены.

"Стресс часто является результатом размышлений. Таким образом, полезным инструментом является выпустить их, освободить мысли. Возьмите ручку и бумагу и начните писать. Возможно, вы захотите записать вещи, которые вас напрягают и сможете определить, почему они вас напрягают", — делится Стернлихт .

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