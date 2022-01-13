10 способов справиться со стрессом - советы экспертов по психическому здоровью

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Карина Ожерельева
Мы все хотим быть лучшей, менее напряженной версией себя в новом году. Это непростая задача, особенно в условиях пандемии. К счастью, существует ряд советов от экспертов Fox News, которых вы можете придерживаться, чтобы сделать жизнь спокойнее и счастливее в новом году.
Если вы испытываете стресс, возьмите ручку и бумагу и начните писать - Fox News
Это разумная стратегия, которую разделяет доктор Сабрина Романофф, клинический психолог и профессор Университета Ешива в Нью-Йорке.
Когда вы оказываетесь на грани чего-либо или чувствуете, что паникуете, используйте слово "СТОП", чтобы восстановить контроль над ситуацией.
Доктор Романофф также рекомендует использовать TIP: интенсивные аэробные упражнения, ритмическое дыхание и расслабление мышц. По ее словам, каждая из этих техник оказывает эффект быстрого изменения модели биологической реакции на стресс.
"В свою очередь, они приводят к понижению вашего эмоционального возбуждения. Эти навыки работают как лекарство быстрого действия", — отмечает эксперт.
Просто попробуйте погрузить лицо в холодную воду, и вы будете удивлены, как быстро это охлаждает и ваш разум.
На улице может быть холодно, но выход на свежий воздух все равно важен для вашего психического здоровья.
Маршалл рекомендует проводить не менее 30 минут в день на свежем воздухе.
Пандемия полностью изменила наш способ общения и миллионы людей борются с чувством изоляции.
Общаться с людьми может быть немного неудобно, но попробуйте отправить три электронных письма в неделю кому-то, кого вы давно не слышали, или еженедельно звоните по телефону близкому человеку, чтобы проверить, как у него дела.
Триггеры отличаются в зависимости от человека, но это могут быть определенные люди, места, вещи, продукты (кофеин часто виновник), деятельность, время года или время суток.
Если пандемия чему-то научила нас, так это держать наши ежедневные повседневные проблемы в перспективе.
Столкнувшись со стрессовым моментом, вы можете спросить себя, будете ли помнить эти проблемы через два года, два месяца или даже две недели. Часто ответ "нет" на все три сценария, даже если в данный момент ситуация кажется ужасающей.
Независимо от того, будь то обида, которую вы держите десятилетиями, или близкий член семьи, который вас раздражает, акт прощения – удивительная вещь.
"Прощение – это мощное тонизирующее средство для горечи, гнева и уныния. Я признаю, что это часто нелегко сделать, но вы будете испытывать меньше стресса", – говорит Планте.
Еще одна стратегия Штернлихта – акт увольнения, который может помочь, когда вы чем-то обеспокоены.
Как сообщали ранее "Комментарии", ветеринары Киева дают свои рекомендации по поводу того, как обезопасить от фейерверков домашних любимцев.
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