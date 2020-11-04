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5 вещей, которые о вас расскажет тело

В социальном, романтическом или профессиональном контексте то, что вы «говорите» своим телом, может оказывать большее влияние, чем слова, произносимые вами. Люди слышат только 5% того, что вы говорите, но считывают более 70% информации с вашего тела. Невербальное общение гораздо важнее, чем вы думаете, и может иметь большое значение во всех видах взаимодействия.

сегодня, 17:12
Автор:

Седлецкая Татьяна


5 вещей, которые о вас расскажет тело

Фото: skyteach.ru

Насколько вы сосредоточены

Есть два ключевых сигнала, которые указывают на то, что вы сосредоточены при общении с собеседником: зрительный контакт и кивки головой. Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то, кто на вас не смотрел? Вероятно, это породило чувства, что вас и вовсе не слушают. Зрительный контакт и кивки головой — простой, но действенный способ подарить кому-то свое признание и поддержку.

Насколько вы открыты

Когда вы стоите или сидите, руки по бокам, ноги не скрещены, а плечи и ступни направлены в сторону человека, с которым вы говорите – вы полностью открыты и доступны для диалога. Конечно, такая поза также может заставить вас чувствовать себя более уязвимой, но в таких ситуациях, как романтические свидания, это хороший способ показать свою заинтересованность.

Насколько вы уверенны в себе

Чем ровнее вы стоите, тем увереннее выглядите. Итак, сделайте так, как говорила ваша мама -  встаньте прямо, расправив плечи.

Насколько сильно вы нервничаете

Перебирание локонов волос — явный признак того, что вы нервничаете или чувствуете дискомфорт. Во время переговоров или презентации у вас может возникнуть соблазн возиться со своими заметками, щелкать костяшками пальцев или ручкой – все эти действия говорят о том, что вы переживаете.

Насколько вы мотивированы

Важно помнить об энергии и усилиях, стоящих за жестом. Возьмем, к примеру, подъем руки: поднимите руку быстро и сильно, и вы будете выглядеть уверенным и мотивированным, но поднимите ее медленно и вяло – это расскажет о неуверенности и нерешительности. Разговаривая с другими людьми, которых вы пытаетесь мотивировать, сосредотачивайтесь на сильных жестах и намеренно двигайте руками вверх.


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