5 вещей, которые о вас расскажет тело

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Седлецкая Татьяна
Фото: skyteach.ru
Насколько
вы сосредоточены
Есть два ключевых сигнала, которые указывают на то, что вы сосредоточены при общении с собеседником: зрительный контакт и кивки
головой. Вы когда-нибудь разговаривали с кем-то, кто на вас не смотрел? Вероятно,
это породило чувства, что вас и вовсе не слушают. Зрительный контакт и кивки
головой — простой, но действенный способ подарить кому-то свое признание и
поддержку.
Насколько
вы открыты
Когда вы стоите или сидите, руки по бокам, ноги не
скрещены, а плечи и ступни направлены в сторону человека, с которым вы говорите
– вы полностью открыты и доступны для диалога. Конечно, такая поза также может
заставить вас чувствовать себя более уязвимой, но в таких ситуациях, как
романтические свидания, это хороший способ показать свою заинтересованность.
Насколько
вы уверенны в себе
Чем ровнее вы стоите, тем увереннее выглядите. Итак,
сделайте так, как говорила ваша мама - встаньте
прямо, расправив плечи.
Насколько
сильно вы нервничаете
Перебирание локонов волос — явный признак того, что вы
нервничаете или чувствуете дискомфорт. Во время переговоров или презентации у
вас может возникнуть соблазн возиться со своими заметками, щелкать костяшками
пальцев или ручкой – все эти действия говорят о том, что вы переживаете.
Насколько
вы мотивированы
Важно помнить об энергии и усилиях, стоящих за жестом. Возьмем,
к примеру, подъем руки: поднимите руку быстро и сильно, и вы будете выглядеть уверенным
и мотивированным, но поднимите ее медленно и вяло – это расскажет о неуверенности
и нерешительности. Разговаривая с другими людьми, которых вы пытаетесь
мотивировать, сосредотачивайтесь на сильных жестах и намеренно двигайте руками
вверх.
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