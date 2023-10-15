7 вещей, которые делают все мужчины, но никогда не признаются об этом

Все мужчины наедине делают то, о чем никто другой не знает, и в этом нет абсолютно ничего плохого. Некоторые из этих видов поведения держатся в секрете, другие более известны. Поэтому пользователь Reddit Miguenzo решил спросить у мужчин, что они делают, но никогда не признаются об этом.

7 вещей, которые делают почти все мужчины. Фото из открытых источников

Понюхать подмышки, чтобы убедиться, что они не воняют — или потому, что нам нравится этот запах.

Посмотреть на парня на улице и представить бой один на один, где мы побеждаем несколькими крутыми ударами, даже если другой парень выше и имеет лучшее телосложение.

Возможно для кого-то будет секрет, но утренняя моча иногда идет в сторону, и приходится надоедливо убирать.

Засыпать только после того, как уснет девушка или женщина. Существует несколько теорий, почему это происходит, одна из них состоит в том, что мужчины охраняют партнера, унаследовав это со времен пещерных людей.

Представить себе всю свою жизнь с девушкой, которую вы только что встретили.

Мечтать о безумных сценариях, которые никогда не состоятся, где вы главный герой, бросающийся, чтобы спасти ситуацию. Типичные примеры включают такие вещи, как идея, что вы могли бы придумать, как посадить целый самолет в экстренной ситуации, или думать как спасти кого-нибудь из горящего здания.

Плакать. Многие мужчины плачут, но не многие в этом признаются из-за социального давления. Однако по сравнению с женщинами мужчины все же меньше плачут, ведь имеют гораздо более низкий уровень пролактина, который влияет на этот процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, сможет ли помочь положительное мышление сделать вас успешнее.

Также "Комментарии" писали об ученых, которые выяснили максимально возможную продолжительность жизни человека.