Иногда внешние факторы загоняют нас в депрессию и заставляют грустить. Известная украинская модель Алла Костромичова на своей странице в Инстаграме опубликовала несколько проверенных советов, как бороться с плохим настроением и оставаться на позитивной волне при любых условиях.

5 способов поднять себе настроение от известной украинской модели. Фото: znaj.ua

1. Медитируйте

Каждый день вставайте пораньше и находите время, чтобы помедитировать. Медитация дарит спокойствие, убирает все лишние мысли и настраивает на позитив. К тому же, медитируя вы находите гармонию и лучше начинаете понимать себя.

2. Читайте мотивационную литературу

Начните читать книги о историях успеха, психологию, которая призывает быть сильным и легче реагировать на события. Такая литература полностью меняет мировоззрение и помогает надеяться на лучшее.

3. Будьте благодарными

Благодарите за каждые мелочи. Замечайте добро других и дарите свое добро. Это кардинально изменит ваше мнение о мире и поднимет настроение.

4. Проявляйте заботу к другим

Начните относиться к людям по-другому. Делайте им комплименты, помогайте, подарите что-то приятное. Так вы наладите позитивную атмосферу вокруг себя. Люди, с которыми вы ведете себя заботливо, запомнят вас и будут относиться более благосклонно.

5. Не ожидайте лишнего

Если вы постоянно будете ожидать большего от человека или события, когда-то вам придется разочароваться. Поэтому рассчитывайте только на себя и не стройте воздушных замков.

Сайт "Комментарии" желает вам позитива и рекомендует ознакомиться с книгами, которые помогут прокачать свой IQ в короткие сроки. Эта литература улучшит вашу способность мыслить.





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