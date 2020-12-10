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4 совета для одиноких родителей

Воспитание ребенка - как океанское плавание - полное бушующих бурь, сильных волн и с очень редкими случаями штиля и солнечной погоды. Воспитывать малыша вместе с партнером - достаточно сложное дело, но когда вы делаете это самостоятельно, сложность поднимается на совершенно новый уровень

сегодня, 10:22
Автор:

Седлецкая Татьяна


4 совета для одиноких родителей

Фото: narodna-pravda

Однако родители во всем мире успешно и радостно воспитывают детей в одиночку. Просто потому, что вы управляете одноместной лодкой, а не каноэ с двумя людьми, не означает, что вы не можете легко перемещаться по бурной воде родительства. Эти советы помогут сгладить ваше путешествие.

Берегите себя

Один из способов успокоить себя – это строить свою новую жизнь шаг за шагом. Сконцентрируйтесь на родах или на уходе за новорожденным, а затем ищите работу и детский сад. 

Заручитесь поддержкой других мам

Наше физическое и психическое здоровье зависит от наличия близких отношений с людьми, к которым мы можем обратиться, особенно в период кризиса или стресса. Для матерей младенцев особенно важно знать, что рядом есть подруга, к которой можно обратиться, когда многие вещи начинают казаться подавляющими. Не заостряйте все свое внимание на других одиноких родителях — чем разнообразнее ваше общение, тем лучше.

Принимайте помощь со стороны

Нормально не справляться со всем на свете. Нормально попросить кого-нибудь принести обед, присмотреть за малышом, пока ты отдыхаешь и т.д. Если у вас не будет времени заботиться о себе, вы никогда не будете в состоянии заботиться о своей семье так, как вы хотите.

Будьте готовы к экстренным ситуациям

Узнайте, есть ли в вашем районе экстренная служба вызова няни — в то время как эти услуги могут быть дорогими, они часто предоставляют быструю помощь. Кроме того, составьте список друзей и членов семьи, которым вы можете позвонить в любое время суток в случае экстренной ситуации. 


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