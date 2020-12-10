4 совета для одиноких родителей

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Седлецкая Татьяна
Фото: narodna-pravda
Однако родители во всем мире успешно и радостно
воспитывают детей в одиночку. Просто потому, что вы управляете одноместной
лодкой, а не каноэ с двумя людьми, не означает, что вы не можете легко
перемещаться по бурной воде родительства. Эти советы помогут сгладить ваше
путешествие.
Берегите
себя
Один из способов успокоить себя – это строить свою новую
жизнь шаг за шагом. Сконцентрируйтесь на родах или на уходе за новорожденным, а
затем ищите работу и детский сад.
Заручитесь
поддержкой других мам
Наше физическое и психическое здоровье зависит от наличия
близких отношений с людьми, к которым мы можем обратиться, особенно в период
кризиса или стресса. Для матерей младенцев особенно важно знать, что рядом есть
подруга, к которой можно обратиться, когда многие вещи начинают казаться подавляющими.
Не заостряйте все свое внимание на других одиноких родителях — чем
разнообразнее ваше общение, тем лучше.
Принимайте
помощь со стороны
Нормально не справляться со всем на свете. Нормально
попросить кого-нибудь принести обед, присмотреть за малышом, пока ты отдыхаешь
и т.д. Если у вас не будет времени заботиться о себе, вы никогда не будете в
состоянии заботиться о своей семье так, как вы хотите.
Будьте
готовы к экстренным ситуациям
Узнайте, есть ли в вашем районе экстренная служба вызова
няни — в то время как эти услуги могут быть дорогими, они часто предоставляют
быструю помощь. Кроме того, составьте список друзей и членов семьи, которым вы
можете позвонить в любое время суток в случае экстренной ситуации.
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