Журналистка и блогер Татьяна Никонова на своей странице в Instagram рассказала, кого называют пролайферами. Об этом пишет издание lemonade.

По ее словам, пролайферами можно назвать людей, которые категорически против абортов. Если попробовать расшифровать название "пролайферы", то получится "про лайф" - про жизнь. А людей, которые, наоборот, отстаивают свободу выбора, и вопрос аборта в том числе, называют прочойсерами.

Кто такие пролайферы: отвечает эксперт. Фото: unsplash.

Эксперт также выразила мнение о том, что категория этих людей не заслуживает такого красивого названия. Обосновав это тем, что выступая против абортов, пролайферов совсем не волнует дальнейшая судьба ребенка и матери. Поэтому Татьяна отметила, что правильнее всего называть таких людей античойсерами.

Девушка говорит, что пролайферов мало интересует личная свобода и возможность решать возникающие вопросы. Они пропагандируют жизнь, в которой собственное тело женщине не принадлежит, а нежеланные дети и страдающие матери должны считаться счастливыми.

Журналистка добавила, что настоящая любовь к жизни во всех ее проявлениях – это прочойс. Потому что нет ничего ценнее, чем возможность делать самостоятельный выбор, не боясь мнения окружающего мира.





"За жизнь с желанными детьми, за жизнь с охраной телесной неприкосновенности, за жизнь уже существующего человека, которая ценится уж точно не ниже факта существования эмбриона. Подвиньтесь, античойс, мы вас переименовали”, — резюмировала Татьяна.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!