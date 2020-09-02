kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.09.2020

BTC/USD

11347.32

ETH/USD

434.67

LTC/USD

57.70

НБУ 02.09.2020

USD/UAH

27.78

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Кто такие пролайферы: отвечает эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто такие пролайферы: отвечает эксперт

Какая разница между пролайферами и прочойсерами?

сегодня, 18:25
Автор:

Любовь Блажко

Журналистка и блогер Татьяна Никонова на своей странице в Instagram рассказала, кого называют пролайферами. Об этом пишет издание lemonade.

По ее словам, пролайферами можно назвать людей, которые категорически против абортов. Если попробовать расшифровать название "пролайферы", то получится "про лайф" - про жизнь. А людей, которые, наоборот, отстаивают свободу выбора, и вопрос аборта в том числе, называют прочойсерами. 

Кто такие пролайферы: отвечает эксперт

Кто такие пролайферы: отвечает эксперт. Фото: unsplash.

Эксперт также выразила мнение о том, что категория этих людей не заслуживает такого красивого названия. Обосновав это тем, что выступая против абортов, пролайферов совсем не волнует дальнейшая судьба ребенка и матери. Поэтому Татьяна отметила, что правильнее всего называть таких людей античойсерами.

Девушка говорит, что пролайферов мало интересует личная свобода и возможность решать возникающие вопросы. Они пропагандируют жизнь, в которой собственное тело женщине не принадлежит, а нежеланные дети и страдающие матери должны считаться счастливыми. 

Журналистка добавила, что настоящая любовь к жизни во всех ее проявлениях – это прочойс. Потому что нет ничего ценнее, чем возможность делать самостоятельный выбор, не боясь мнения окружающего мира. 


"За жизнь с желанными детьми, за жизнь с охраной телесной неприкосновенности, за жизнь уже существующего человека, которая ценится уж точно не ниже факта существования эмбриона. Подвиньтесь, античойс, мы вас переименовали”, — резюмировала Татьяна.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о популярных убеждениях, которые мешают женскому счастью.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!