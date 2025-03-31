Кто счастливее "совы" или "жаворонки": результаты исследования

Вопрос о том, кто счастливее — "совы" или "жаворонки", — давно интересует исследователей. Оба хронотипа имеют свои уникальные особенности, которые могут влиять на их самочувствие и уровень счастья.

Иллюстративное фото

"Жаворонки", как правило, просыпаются рано утром, чувствуя приток энергии и производительности. Они часто более организованы, дисциплинированы и имеют лучший спящий режим. Ранний подъем позволяет наслаждаться утренним солнцем, которое способствует выработке витамина D и улучшает настроение. Кроме того, утренняя активность позволяет им более эффективно планировать свой день, что снижает уровень стресса и повышает чувство контроля над жизнью.

С другой стороны, "совы" – это люди, которые чувствуют себя наиболее активными и продуктивными в вечернее время. Они часто имеют более творческий подход к жизни, любят поздние вечерние беседы и могут работать до поздней ночи. Их способность к концентрации вечером позволяет им эффективно заниматься творческими проектами, что может доставлять им большое удовольствие. Однако поздний режим сна может привести к его дефициту, что негативно влияет на их здоровье и настроение.

Исследования показывают, что "жаворонки" часто имеют лучшее психическое состояние, меньше подвержены депрессии и тревожности. Это может быть связано с их регулярным режимом сна, способствующим выработке мелатонина – гормона, регулирующего сон и настроение. Регулярный сон также улучшает когнитивные функции, что способствует лучшей самооценке и уверенности в себе.

Однако "совы" также имеют свои преимущества. Они часто более открыты к новому опыту, имеют более развитые социальные навыки и могут лучше справляться со стрессом. Их способность к адаптации к изменениям и гибкость в графике могут быть полезны в современном быстротечном мире. Кроме того, вечернее время позволяет им наслаждаться спокойными моментами, способствующими расслаблению и отдыху.

Фактически, не существует однозначного ответа на вопрос, кто счастлив — "совы" или "жаворонки". Оба хронотипа имеют свои уникальные особенности, которые могут влиять на их самочувствие и уровень счастья. Главное – это прислушаться к своему телу и найти баланс, который позволит вам чувствовать себя счастливыми и довольными жизнью.

Напомним, портал "Комментарии" писал о главных признаках несчастливой женщины.



