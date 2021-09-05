Кому из знаков Зодиака больше всего повезет в сентябре

Начало осени принесет большую удачу представителям нескольких знаков Зодиака. Кому же больше везти в сентябре — читайте дальше. Осень у многих людей ассоциируется с меланхолическим настроением, похолоданием и потерей энергичности, но далеко не для всех этот сезон является таким невеселым. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака сентябр ь принесет немало положительных изменений в жизни, передает Радио MAXIMUM.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Представители этого огненного знака Зодиака привыкли быть единственным источником ярости и света, поэтому приход осени для них весьма неоднозначным периодом. Они и довольны тем, что теперь сиять ярче солнца, но и тоже подвергаются довольно печальным мыслям. Но сентябрь позволиь этим людям раскрыть новые умения, построить новые планы и наконец научиться планировать дела.

Лев

Еще один довольно гордый знак Зодиака, которому безразлично все прогнозы, но приятно, когда для них предсказывают нечто прекрасное. И начало осени не станет исключением, ведь сентябрь будут очень благоприятным месяцем для того, чтобы самосовершенствоваться и открывать для себя новые горизонты.

Весы

Вот на кого ждут приключения, безудержные волны вдохновения и возможности, от которых невозможно отказаться. Но для того, чтобы понять, какой замечательный сентябрь, представителям этого знака придется подняться с постели и начать действовать. Пришло время действовать, вот для кого лень — действительно плохая привычка.



Водолей

Каждый сезон открывает для них новые двери, указывает на потенциальные пути и предлагает больше раскрываться. В сентябре Водолеи получат такую порцию вдохновения, что муза будет с ними всегда будет рядом. Не останавливайтесь, верьте в свои силы и ловите моменты.

Напомним, в сентябре в финансовой сфере очень повезет трем знакам Зодиака, им удастся закрыть все денежные проблемы, и вероятно, хорошо подзаработать. Таким прогнозом поделился российский астролог Павел Глоба.

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