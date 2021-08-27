logo
Русский Українська

BTC/USD

47192.02

ETH/USD

3110.87

LTC/USD

168.48

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

31.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология На какие знаки Зодиака в сентябре свалится богатство
commentss НОВОСТИ Все новости

На какие знаки Зодиака в сентябре свалится богатство

Российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, на которых в сентябре свалиться денежная удача

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

В следующем месяце в финансовой сфере очень повезет трем знакам Зодиака, им удастся закрыть все денежные проблемы, и вероятно, хорошо подзаработать. Таким прогнозом поделился российский астролог Павел Глоба. Так, кто же эти счастливчики?

На какие знаки Зодиака в сентябре свалится богатство

Какие знаки Зодиака скоро разбогатеют (фото из открытых источников)

Телец

Представителям этого знака в первый месяц осени стоит рассчитывать на дополнительную прибыль, возможно, они получат наследство или же объявятся должники, решившие вернуть деньги. В целом, финансовая ситуация улучшится. 

Рак

Астролог говорит, что Ракам в следующем месяце нужно быть весьма активными, если они хотят показать свои лидерские качества. И их труд будет обязательно вознагражден премиями. А чтобы деньги подольше оставались в кошельке, Ракам нужно научиться правильно распределять свой бюджет. 

Стрелец

Представителям этого знака в сентябре могут предложить дополнительный заработок и им нужно согласиться на него. Все перемены будут в лучшую сторону, поэтому не стоит бояться и отвергать интересные предложения по работе. 

Павел Глоба отметил, что в сентябре благоприятными днями будут: 8, 12, 13, 16 число, а неблагоприятными — 1, 3, 4, 6 число.

Напомним, что для одних деньги – это лишь средство обращения, для других – статус. Так или иначе, все люди зависят от денег и каждому хочется когда-нибудь разбогатеть. Но тут важно учитывать, что у каждого знака Зодиака есть свой личный способ получения крупного дохода. И если вы хотите быстро разбогатеть, то вам нужно его знать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астрологи рассказали, представители каких знаков Зодиака являются самыми верными и отдают предпочтение моногамным отношениям. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://pronedra.ru/k-chemu-gotovitsya-znakam-zodiaka-v-sentyabre-2021-goda-po-goroskopu-pavla-globy-593637.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ