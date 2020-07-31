Когда ты несчастлив: три главных признака того, что тебе нужна поддержка

Если на вопрос "как дела" хочется выложить собеседнику все и сразу - ты явно нуждаешься в поддержке и совете. Постоянно замыкаться в себе и ждать, что все наладится само собой, нельзя (особенно в это тревожное "коронавирусное" время), ведь рано или поздно придется за помощью обратиться. C помощью портала mport мы расскажем тебе о трех верных признаках того, что ты не счастлив.

У тебя проблемы со здоровьем Все обычно взаимосвязано, и сдерживание эмоций немедленно сказывается на самочувствии. Быть может, причина головной боли - вовсе не постоянная работа, а попытки сдержать свои чувства внутри и не высказывать их? Быть может, и депрессия не сама по себе появилась? Признание проблемы - уже ключ к ее решению. Поделись с кем-то близким, это поможет хотя бы немного сбросить с себя тяготы и восстановить внутренний баланс.

Осознание, что отношения надо улучшить

Здоровые отношения - это диалог. Если не делишься своими чувствами и ощущениями, то буквально отталкиваешь близких и совершаешь ошибку, полагая, что человек и так прекрасно знает, что с тобой. Не все в мире экстрасенсы - твои мысли прочесть не выйдет, так что если тебя что-то беспокоит, стоит об этом поговорить. Так отношения и улучшаются: путем переговоров, а не молчания.

Понимание, что заслуживаешь быть счастливым

Адепты позитивной психологии утверждают: каждый из нас заслуживает счастья. В принципе, так оно и есть, и надо радоваться хотя бы маленьким достижениям, ведь именно они составляют влияние на жизнь. Короче, возьми под контроль свои эмоции и постарайся посмотреть на все под другим углом: все, что ни делается, к лучшему. Радуйся жизни, и она постарается для тебя.

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