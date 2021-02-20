Карьера для Овна, Тельца, Близнецов, Рака. Какую профессию выбрать

Овен

Девушка. Фото - mixnews.lv

Овны – лидеры по рождению, которые могут вести людей в нужном направлении. Вы обязательно найдете себя в коучинге во всех возможных формах. Независимо от того, будете ли вы тренером по финансам или спорту, вы знаете, как получить максимальную отдачу от разных людей. У вас есть отличный шанс сделать что-то хорошее и способствовать чужому успеху. Вы излучаете энергию, которой насыщаете свое окружение. Ваше хобби, целеустремлённость вдохновляют ваших друзей и ваше окружение.

Телец

Вы любите красивые предметы, одежду и все прекрасное, что может вас окружать. Бьюти – блогер, флорист или владелица небольшого магазинчика в сфере косметологии – прекрасно подойдет к вашим увлечениям. Поклонение чтению и письму также написано для вас звездами. Может быть, стоит подумать о писательской карьере, которую можно развивать как хобби? В воображении вы уже можете мечтать о встрече с вашими издателями за вином.

Близнецы

Вам просто необходимо двигаться, стимулировать ваш ум. Вы немного карьерист, но это только стимулирует ваше профессиональное развитие. Карьера в СМИ – идеальный вызов для вас. У вас есть хорошие шансы стать успешным тележурналистом или редактором новостного сайта. Неплохой вариант переводчик или любая работа, связанная с отдыхом, путешествиями и зарабатываем денег.

Рак

Возможности вашей карьеры безграничны, и это не преувеличение. Вас всегда волновала история, реликвия, может быть стоит обратить внимание на такие профессии как владелец антикварного магазина, преподаватель истории или археолог. Неплохая профессия — связанная с обустройством дома. Дизайн интерьера или обучение йоге дается вам очень легко.

Напомним, вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе.

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