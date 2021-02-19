Гороскоп на пятницу, 19 февраля, для каждого знака Зодиака.

Гороскоп. Фото kolobok.ua

Овен

Начатое сегодня дело обязательно доведите до конца. Не оставляйте незаконченные проекты и не бросайте работу на полпути — может случиться, что за часть работы вам не заплатят.

Телец

Некоторые Тельцы могут попасть в алкогольную зависимость. Не поддавайтесь паническим атакам и не прикладывайтесь к бутылке. Старайтесь держать себя в руках. Пожилым людям рекомендуется контролировать течение хронических заболеваний.

Близнецы

Хороший день для начала новой работы, проекта, даже судебных разбирательств. Удача будет на вашей стороне. Возможно, заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение.

Рак

Обычный рабочий день, но вы строите комфорт для себя и своей семьи. Будьте внимательны к своей половинке. Ваше обаяние и почти детская непосредственность будут располагать к вам окружающих людей.

Лев

Могут быть перемещения по карьерной лестнице или финансовая помощь для вас. Новые планы принесут много полезных знакомств.

Дева

День пройдет в семейных заботах и в хлопотах. Предстоит решить множество вопросов, а немного отдохнуть и расслабиться не удастся.

Весы

День хорош для финансовых операций и старта новых проектов. Необдуманные решения могут оказаться удачными. Дома можно сделать небольшую перепланировку, начать ремонтные и другие работы по благоустройству жилья.

Скорпион

Не сомневайтесь в своих умениях и опыте, а также в способности освоить новые знания и навыки. Сегодня следует воздержаться от споров с начальством. Вечером стоит побыть со своим любимым человеком или просто погулять.

Стрелец

Сам по себе процесс шопинга может стать увлекательным и приятным занятием, а покупки окажутся кстати.

Козерог

В этот день не стоит действовать необдуманно или под влиянием импульса. Старайтесь продумывать каждый ваш шаг.



Водолей

Займитесь своим здоровьем. Это хорошее время для прохождения медицинского обследования, начала курса лечения. Сегодня не следует брать или давать в долг даже небольшие суммы.

Рыбы

Наступает хорошее время для того, чтобы начать оздоровительную диету тем, у кого есть проблема с лишним весом. Результат будет впечатляющим.

Напомним, избегайте конфликтных ситуаций, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми.

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