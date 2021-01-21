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Какую пользу для здоровья несут объятия

Объятия улучшают психическое и физическое здоровье человека

сегодня, 19:40
Автор:

Кириєнко Анна

Известный украинский психолог и эксперт шоу "От пацанки к леди" Наталия Борисова подробно рассказала, почему объятия полезны не только для нашего психического, но и физического здоровья.

Какую пользу для здоровья несут объятия

В чем заключается польза объятий. Фото: 24 канал

Наталия объяснила, когда человек обнимается, в его крови увеличивается количество гемоглобина. Это в свою очередь поднимает иммунитет и помогает организму бороться з болезнями, нагрузками и стрессом.

Кроме того, во время объятий выделяются гормоны счастья — эндорфины и вещество окситоцин. Именно эти соединения отвечают за наше настроение и дарят чувство безопасности и удовольствия.

Объятия снимают напряжение, которое накопилось в течение дня. Поэтому чтобы быть здоровым и счастливым стоит обниматься с родными и близкими людьми.

К тому же когда человек имеет достаточное количество объятий, он чувствует себя более успешным и реализованным.

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Источник: https://www.unian.ua/health/country/psiholog-rozkrila-korist-obiymiv-ta-dala-poradu-novini-ukrajini-11293379.html
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