Какую пользу для здоровья несут объятия

Известный украинский психолог и эксперт шоу "От пацанки к леди" Наталия Борисова подробно рассказала, почему объятия полезны не только для нашего психического, но и физического здоровья.

В чем заключается польза объятий. Фото: 24 канал

Наталия объяснила, когда человек обнимается, в его крови увеличивается количество гемоглобина. Это в свою очередь поднимает иммунитет и помогает организму бороться з болезнями, нагрузками и стрессом.

Кроме того, во время объятий выделяются гормоны счастья — эндорфины и вещество окситоцин. Именно эти соединения отвечают за наше настроение и дарят чувство безопасности и удовольствия.

Объятия снимают напряжение, которое накопилось в течение дня. Поэтому чтобы быть здоровым и счастливым стоит обниматься с родными и близкими людьми.

К тому же когда человек имеет достаточное количество объятий, он чувствует себя более успешным и реализованным.

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