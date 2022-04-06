Каким знакам Зодиака противопоказано жить под одной крышей

Каждому хочется встретить человека, с которым можно создать крепкие и доверительные отношения. Но не всем удается ужиться под одной крышей. Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые несовместимы.

Пять зодиакальных пар, которым трудно жить вместе (фото из открытых источников)

Близнецы и Скорпион

Близнецы довольно открытые и искрение люди, но не постоянные. Они могут часто менять свою точку зрения, им хочется движения и новых эмоций. Скорпионы же любят постоянство, они хотят быть в курсе планов своего партнера. Но у Близнецов узнать что-то невозможно, поэтому Скорпионов охватывает гнев и непонимание. В результате у такой пары часто возникают конфликты.

Телец и Водолей

Тельцы отличаются спокойствием и стабильностью, а вот Водолеям в таких условиях жить сложно, потому что они жаждут экспериментов и любят бунтовать. Ужиться этим знакам Зодиака довольно сложно из-за слишком разных характеров.

Дева и Весы

Эти знаки Зодиака также очень разные по характеру, Девы, например, отличаются своей рациональностью, практичностью и взвешенностью, а вот Весы смотрят на мир через розовые очки, поэтому им сложно о чем-то договориться и прийти к компромиссу.

Козерог и Стрелец

Люди, родившиеся под знаком Козерога, отличаются высоким трудолюбием, целеустремленностью и серьезностью. Они упорно идут к своей цели, старательно решая все проблемы, которые возникают на их пути. А вот Стрельцы довольно легкомысленные, они не станут на чем-то надолго зацикливаться. Из-за этого таким знакам будет сложно достигнуть понимания в отношениях.

Овен и Рак

Овны — импульсивны, они могут быстро принимать решения, не задумываясь о последствиях, а вот Раки, наоборот, медленные, вдумчивые и спокойные. У этих знаков очень разный жизненный темп, поэтому им сложно долгое время оставаться на одной волне.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака умеют искусно манипулировать.

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