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Каким знакам Зодиака противопоказано жить под одной крышей

Астрологи назвали несколько зодиакальных пар, которым лучше не жить под одной крышей, потому что они несовместимы

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Каждому хочется встретить человека, с которым можно создать крепкие и доверительные отношения. Но не всем удается ужиться под одной крышей. Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые несовместимы.

Каким знакам Зодиака противопоказано жить под одной крышей

Пять зодиакальных пар, которым трудно жить вместе (фото из открытых источников)

Близнецы и Скорпион

Близнецы довольно открытые и искрение люди, но не постоянные. Они могут часто менять свою точку зрения, им хочется движения и новых эмоций. Скорпионы же любят постоянство, они хотят быть в курсе планов своего партнера. Но у Близнецов узнать что-то невозможно, поэтому Скорпионов охватывает гнев и непонимание. В результате у такой пары часто возникают конфликты.

Телец и Водолей

Тельцы отличаются спокойствием и стабильностью, а вот Водолеям в таких условиях жить сложно, потому что они жаждут экспериментов и любят бунтовать. Ужиться этим знакам Зодиака довольно сложно из-за слишком разных характеров.

Дева и Весы

Эти знаки Зодиака также очень разные по характеру, Девы, например, отличаются своей рациональностью, практичностью и взвешенностью, а вот Весы смотрят на мир через розовые очки, поэтому им сложно о чем-то договориться и прийти к компромиссу.

Козерог и Стрелец

Люди, родившиеся под знаком Козерога, отличаются высоким трудолюбием, целеустремленностью и серьезностью. Они упорно идут к своей цели, старательно решая все проблемы, которые возникают на их пути. А вот Стрельцы довольно легкомысленные, они не станут на чем-то надолго зацикливаться. Из-за этого таким знакам будет сложно достигнуть понимания в отношениях.

Овен и Рак

Овны — импульсивны, они могут быстро принимать решения, не задумываясь о последствиях, а вот Раки, наоборот, медленные, вдумчивые и спокойные. У этих знаков очень разный жизненный темп, поэтому им сложно долгое время оставаться на одной волне.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака умеют искусно манипулировать.


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Источник: https://www.belnovosti.by/goroskopy/5-zodiakalnyh-par-kotorym-ne-stoit-zhit-pod-odnoy-kryshey
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