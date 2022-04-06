Каким знакам Зодиака противопоказано жить под одной крышей

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Светлана Шкурупий
Каждому
хочется встретить человека, с которым можно создать крепкие и доверительные
отношения. Но не всем удается ужиться под одной крышей. Астрологи назвали пять
зодиакальных пар, которые несовместимы.
Пять зодиакальных пар, которым трудно жить вместе (фото из открытых источников)
Близнецы и Скорпион
Близнецы
довольно открытые и искрение люди, но не постоянные. Они могут часто менять
свою точку зрения, им хочется движения и новых эмоций. Скорпионы же любят
постоянство, они хотят быть в курсе планов своего партнера. Но у Близнецов
узнать что-то невозможно, поэтому Скорпионов охватывает гнев и непонимание. В
результате у такой пары часто возникают конфликты.
Телец и Водолей
Тельцы
отличаются спокойствием и стабильностью, а вот Водолеям в таких условиях жить сложно,
потому что они жаждут экспериментов и любят бунтовать. Ужиться этим знакам
Зодиака довольно сложно из-за слишком разных характеров.
Дева и Весы
Эти
знаки Зодиака также очень разные по характеру, Девы, например, отличаются своей
рациональностью, практичностью и взвешенностью, а вот Весы смотрят на мир через
розовые очки, поэтому им сложно о чем-то договориться и прийти к компромиссу.
Козерог и Стрелец
Люди,
родившиеся под знаком Козерога, отличаются высоким трудолюбием, целеустремленностью
и серьезностью. Они упорно идут к своей цели, старательно решая все проблемы,
которые возникают на их пути. А вот Стрельцы довольно легкомысленные, они не
станут на чем-то надолго зацикливаться. Из-за этого таким знакам будет сложно
достигнуть понимания в отношениях.
Овен и Рак
Овны
— импульсивны, они могут быстро принимать решения, не задумываясь о последствиях,
а вот Раки, наоборот, медленные, вдумчивые и спокойные. У этих знаков очень
разный жизненный темп, поэтому им сложно долгое время оставаться на одной
волне.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака умеют искусно манипулировать.
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