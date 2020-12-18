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Каким знакам Зодиака повезет в выходные 19-20 декабря

Как в субботу, так и в воскресенье не стоит тратить силы понапрасну

сегодня, 13:59
Автор:

Любовь Блажко

Суббота, 19 декабря, идеально подходит для того, чтобы провести время наедине с собой и заняться духовными практиками. К тому же, в этот день выпадает один из любимых праздников всех украинцев – День святого Николая. 

Каким знакам Зодиака повезет в выходные 19-20 декабря

Каким знакам Зодиака повезет в выходные 19-20 декабря. Фото: unsplash

А вот в воскресенье, 20 декабря, нужно тратить свои усилия только на самые важные дела, без которых никак нельзя обойтись. В этот день не только можно, но и нужно проявлять такие качества, как благородство, великодушие, уважение по отношению к другим людям. 

Итак, какие же знаки Зодиака оказались в числе везунчиков в эти выходные?

Телец (21.04 – 21.05)

У этого знака появится прекрасная возможность наладить отношения со своими близкими и родными людьми. Те люди, которых вы обидели ранее, будут готовы вас простить, согласно предсказаниям астрологов. 

Дева (22.08 – 23.09)

У Дев сложится подходящая ситуация, чтобы покорить новую профессиональную вершину. Эти выходные идеально подойдут для того, чтобы составить подробный план действий, придумать тактику и стратегию – это поможет в нужный момент не растеряться, а получить желаемое. Идеи, которые придут в голову представителей знака, будут крайне продуктивными и провидческими. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов в эти выходные появится такая храбрость и уверенность в себе, что они смогут кого угодно склонить на свою сторону и получить то, что им нужно. Астрологи говорят, что главное, чтобы цели были благими и никому не причинили вреда или зла. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2021 году. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/lady/astrologiya/komu-iz-znakov-zodiaka-povezet-v-vyhodnye-19-20-dekabrya-1690246.html
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