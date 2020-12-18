Суббота, 19 декабря, идеально подходит для того, чтобы провести время наедине с собой и заняться духовными практиками. К тому же, в этот день выпадает один из любимых праздников всех украинцев – День святого Николая.

Каким знакам Зодиака повезет в выходные 19-20 декабря. Фото: unsplash

А вот в воскресенье, 20 декабря, нужно тратить свои усилия только на самые важные дела, без которых никак нельзя обойтись. В этот день не только можно, но и нужно проявлять такие качества, как благородство, великодушие, уважение по отношению к другим людям.

Итак, какие же знаки Зодиака оказались в числе везунчиков в эти выходные?

Телец (21.04 – 21.05)

У этого знака появится прекрасная возможность наладить отношения со своими близкими и родными людьми. Те люди, которых вы обидели ранее, будут готовы вас простить, согласно предсказаниям астрологов.

Дева (22.08 – 23.09)

У Дев сложится подходящая ситуация, чтобы покорить новую профессиональную вершину. Эти выходные идеально подойдут для того, чтобы составить подробный план действий, придумать тактику и стратегию – это поможет в нужный момент не растеряться, а получить желаемое. Идеи, которые придут в голову представителей знака, будут крайне продуктивными и провидческими.

Стрелец (23.11 – 21.12)

У Стрельцов в эти выходные появится такая храбрость и уверенность в себе, что они смогут кого угодно склонить на свою сторону и получить то, что им нужно. Астрологи говорят, что главное, чтобы цели были благими и никому не причинили вреда или зла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2021 году.

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