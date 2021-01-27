Какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в феврале

Гороскоп на февраль 2021 расскажет, кто из знаков Зодиака получит в феврале много денег, не тратя на это много усилий. Давайте скорее узнаем, кто оказался в числе этих счастливчиков. Об этом пишет slovofraza.

Гороскоп на февраль 2021 (фото: freepik)

Дева

Этот знак Зодиака может кардинально изменить свое финансовое положение. Для этого нужно прислушиваться к себе и доверять интуиции. Если Девы сами поверят в свой успех и удачное развитие событий, то радостные новости начнут приходить одна за другой.

Скорпион

Этот знак тоже ждет финансовое благополучие в феврале. Причем произойти это может как угодно: в голову может прийти гениальная идея или просто появятся случайные деньги. Астрологи рекомендуют осознанно тратить деньги, лишь на то, что вам действительно будет нужно.

Водолей

Водолеи смело пройдут все испытания на своем пути, ведь для этого у них вполне достаточно и сил, и энергии. Звезды рекомендуют вам меньше общаться с теми, кто ничего не добился в жизни. Вам нужен круг общения, у которого вам точно будет чему поучиться. Главным желанием февраля станет приобретение новых знаний и умений.

Как сообщало издание "Комментарии", прогноз астролога на следующий месяц. Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

Астролог объясняет, что главным принципом Водолея является преодоление всех препятствий и начало чего-то нового. Девиз этого знака – "Я свободен!", "Все свободны".

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