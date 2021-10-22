Какие знаки Зодиака больше всего завидуют другим

Зависть — это не совсем хорошее чувство, которое может и мотивировать, и мешать жить полноценно. Но представителям этих трех знаков Зодиака очень трудно избавиться подобных эмоций.

Гороскоп (фото из открытых источников)





Не существует идеальных людей, которые ни разу в жизни не испытывали зависти. Но сами эти три знака Зодиака чаще всего сталкиваются с этим чувством, хотя и не всегда могут это контролировать. Астрологи рассказали, кто чаще всего завидует другим, передает УНИАН.





Овен. Представители этого огненного знака часто испытывают зависть, но очень тщательно скрывают эту. Иногда даже победы и успехи близких вызывают у них не самые лучшие эмоции, ведь Овны стремятся быть лучшими во всем. И это касается даже тех сфер жизни, которые их не слишком интересуют.





Лев. Такие люди привыкли чувствовать превосходство над другими постоянно. Они стремятся для себя только замечательного, только уникального и качественного. Поэтому любые чужие успехи заставляют Львов становиться очень неприязненными, поскольку зависть может спровоцировать даже попытки повредить счастливчикам.





Скорпион. Представители этого знака Зодиака целом не умеют и не хотят сдерживать все свои эмоции, а также за словом в карман не лезут. Поэтому часто они могут вообще не обдумать то, что говорят или делают. Хотя и зависть вызвать у Скорпионов очень сложно, ведь это случается только тогда, когда в их жизни немало неудач.





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