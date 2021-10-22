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Какие знаки Зодиака больше всего завидуют другим

Не существует идеальных людей, которые ни разу в жизни не испытывали зависти

сегодня, 06:56
Автор:

Ольга Чародий
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Зависть — это не совсем хорошее чувство, которое может и мотивировать, и мешать жить полноценно. Но представителям этих трех знаков Зодиака очень трудно избавиться подобных эмоций.

Какие знаки Зодиака больше всего завидуют другим

Гороскоп (фото из открытых источников)


Не существует идеальных людей, которые ни разу в жизни не испытывали зависти. Но сами эти три знака Зодиака чаще всего сталкиваются с этим чувством, хотя и не всегда могут это контролировать. Астрологи рассказали, кто чаще всего завидует другим, передает УНИАН.


Овен. Представители этого огненного знака часто испытывают зависть, но очень тщательно скрывают эту. Иногда даже победы и успехи близких вызывают у них не самые лучшие эмоции, ведь Овны стремятся быть лучшими во всем. И это касается даже тех сфер жизни, которые их не слишком интересуют.


Лев. Такие люди привыкли чувствовать превосходство над другими постоянно. Они стремятся для себя только замечательного, только уникального и качественного. Поэтому любые чужие успехи заставляют Львов становиться очень неприязненными, поскольку зависть может спровоцировать даже попытки повредить счастливчикам.


Скорпион. Представители этого знака Зодиака целом не умеют и не хотят сдерживать все свои эмоции, а также за словом в карман не лезут. Поэтому часто они могут вообще не обдумать то, что говорят или делают. Хотя и зависть вызвать у Скорпионов очень сложно, ведь это случается только тогда, когда в их жизни немало неудач.


Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 18 — 24 октября 2021. Новая неделя октября будет достаточно спокойной и приятной для большинства знаков Зодиака, а некоторым даже удастся наконец отдохнуть и набраться сил для новых свершений, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы.


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Источник: https://www.unian.ua/lite/astrology/astrologi-nazvali-nayzazdrisnishi-znaki-zodiaku-11488828.html
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