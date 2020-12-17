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Какая погода ждет украинцев 17 декабря

В четверг в стране сохранится пасмурная погода. Осадков не предвидится, разве что на юго-западе возможны кратковременные дожди. Местами вероятны туманы, на дорогах сохранится опасность гололеда.

сегодня, 06:40
Автор:

Ольга Чародий

В Украине во вторник, 17 декабря, будет царить сухая и не по-зимнему теплая погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая погода ждет украинцев 17 декабря

ФОТО: Из открытых источников

В четверг в стране сохранится пасмурная погода. Осадков не предвидится, разве что на юго-западе возможны кратковременные дожди. Местами вероятны туманы, на дорогах сохранится опасность гололеда.

"17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман", — говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет южный, со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла, в западных областях и на юге Одесской области – 11-16 градусов тепла.

 Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Напомним, "Комментарии" писали, что как сообщил экономист Александр Гаврутенко, по итогам года мы можем увидеть, как значительное повышение инфляции при продолжении кризиса, так и стабилизацию на уровне 6-7% по итогам хорошего для экономики года. Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер прогнозирует. "Дело в том, что в текущем году рост цен сдерживался низкой активностью потребителей, предпочитающих экономить в трудные времена. Но уже сейчас мы наблюдаем некоторое восстановление покупательской активности, что находит отражение в цифрах по инфляции: в октябре она ускорилась до 2,6% в годовом измерении. Возобновление экономической активности будет способствовать дальнейшему разгону инфляции", — пояснил Родлер. В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что инфляция по итогам года будет около 10%.




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Источник: https://sinoptik.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/2019-12-17
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