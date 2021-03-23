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Как сделать свое утро добрым: шесть простых шагов

Каждый день пользуйтесь этим методом

сегодня, 09:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Если хотите, чтобы ваш день был продуктивным, энергичным и наполненным положительными эмоциями, тогда начните его с правильных мыслей и занятий. В этом вам поможет метод, описанный американским писателем Хэлом Элродом в своей книге "Магия утра". 

Как сделать свое утро добрым: шесть простых шагов

Как правильно начинать утро (фото из открытых источников)

Автор в своей работе рассказывает об утренних ритуалах, которые способны изменить жизнь к лучшему и почувствовать себя намного лучше. Он предлагает каждое утро использовать метод S.A.V.E.R.S. Каждая буква этой аббревиатуры – шаг на пути к идеальному утру.

S – silence – чудодейственная тишина. После пробуждения уделите 5 минут уединению с собой, забудьте о посторонних мыслях и делах. Постарайтесь хотя бы час не пользоваться телефоном, ноутбуком и другими гаджетами. Можно тихо полежать в постели или помедитировать. 

A – affirmations – убеждения. С самого утра дайте себе правильную психологическую установку. Скажите себе, что ваш день будет полон радости, спокойствия, положительных событий. Сосредоточьтесь на своих целях. 

V – visualisation – визуализация целей. Представьте каждый маленький шаг на пути к вашей цели. Визуализируйте, как вы выполняете свои ежедневные задачи, которые ведут вас к повышению или другой значимой цели.

E – exercise – утренний спорт. Уделите утром несколько минут физической активности (зарядке, бегу, плаванию), главное, чтобы это занятие было вам по душе. 

R – reading – чтение. Вместо того чтобы читать ленту новостей и просматривать фотки в Instagram, почитайте книгу, которая вас вдохновляет и мотивирует. Она необязательно должна быть по работе или учебе, просто почитайте что-то для себя.

S – scribble – пишите! Записывайте интересные идеи и мысли. Вы удивитесь, как много вы держите в своей голове идей, которые без записи улетают. Да и кто может быть лучшим собеседником, чем вы сами?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чего не стоит делать утром, чтобы не испортить себе день.


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Источник: https://anxiety-gone.com/the-savers-method-6-steps-for-an-anxiety-free-morning-and-day/
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