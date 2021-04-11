Как расстаться с любым знаком зодиака. Рыбам лучше написать смс, а со Скорпионом будьте осторожнее

Не всегда мы расстаемся с любимым человеком легко, поэтому стоит учитывать знак зодиака вашего партнера в этом вопросе.



Гороскоп (фото из открытых источников)

Как расстаться с Овном? Сделай это быстро

Овен не любит тратить время на долгие проводы и страдание. Скажите представителю этого знака, что вам нужно расстаться быстро и без долгого объяснения. Ваш бывший партнер немного пострадает, но так же быстро забудет о травме, понимая, что она пойдет на пользу вам обоим.

Как расстаться с Тельцом? Позаботьтесь о нем

Тельцы – как представители стабильности, не любят, когда в их комфортное понимание жизни врываются перемены. Он будет сопротивляется из последних сил разрыву, даже если отношения между вами не самые лучшие в любовном плане. В этом случае пообедайте с ним и дайте ему список причин, по которым вы решили расстаться.

Как расстаться с Близнецами? Провести интервью

Если вы думаете, что сможете быстро расстаться с Близнецами, то вам это сделать не получится. К сожалению, этому знаку зодиака нужно долго объяснять, почему вы не пара. Будьте понимающими, и Близнец не будет испытывать к вам плохих чувств впоследствии.

Как мне расстаться с Раком? Дай ему время

Будьте готовы к тому, что для разрыва с Раком потребуется не одна дискуссия. Водный знак зодиака требует времени и места, чтобы обработать все плохие новости. Сначала она должна собраться с мыслями, а затем высказать свое мнение.

Как расстаться со Львом? Винить во всем себя

Брошенный лев хочет услышать пять слов: "Это не ты, это я". Однако, если вы не хотите лгать, постарайтесь нежно его разлучить. Постарайтесь не устраивать скандалов, а разорвать отношения по-хорошему.

Как расстаться с Девой? Сначала подай ей сигнал

Этот знак зодиака не любит сюрпризы. Постарайтесь заранее подготовить почву для разрыва, поговорите с ним, что вас не устраивает, что необходимо сделать паузу в ваших отношениях. Благодаря этому у Девы будет время подготовиться, заранее предполагая худший вариант развития событий.

Как расстаться с Весами? Установите границы

Для Весов отношения – это смысл их существования, поэтому порвать с ними непросто. Велика вероятность, что бывший под этим знаком постарается надолго остаться в вашей жизни, отношения с ним могут медленно перерасти в дружеские.

Как расстаться со Скорпионом? Переверните ситуацию

С этим знаком зодиака сложно порвать, если, конечно, он не первый идет на разрыв. Лучше всего подробно перечислить причины, по которым отношения с конкретным Скорпионом не работают. Если ваш потенциальный бывший согласен с вами, все пройдет как по маслу.

Как расстаться со Стрельцом? Не ходи вокруг да около

Стрелец – честный знак зодиака, который скажет вам даже самую горькую правду в лицо. Следуйте по его стопам, говорите, что думаете, и держите карты открытыми до конца. К счастью, вы больше его не увидите. Этот бывший быстро найдет утешение в ком-то другом.

Как расстаться с Козерогом? Оставайся профессионалом

Козерог обычно со зависим с человеком, с которым он хочет провести всю свою жизнь. Склонен детально планировать будущее на двоих. Прежде чем разрушить его видение, приведите в порядок свои финансы, верните ему все его вещи.

Как расстаться с Водолеем? Напористость превыше всего

Водолеи только внешне кажется замкнутыми и непробиваемыми, ан самом деле, они ранимые и тонкие. Тяжело переживают расставание. Как и его воздушный родственник Весы, он постарается очаровать вас, чтобы просто остаться вместе.

Как расстаться с Рыбами? Написать письмо

Сентиментальный знак. После расставания они даже могут хранить какие-то сувениры от бывших любимых, чтобы погасить боль в сердце. Они избегают конфронтации, когда дело касается проблем, поэтому лучше передать им письмо, или написать смс, в котором вы объясните причины вашего расставания.

Напомним, гороскоп на весь день субботы, 10 апреля, подскажет, как стоит вести себя представителям разных знаков Зодиака. К звездам необязательно прислушиваться, но их советы вполне можно использовать в качестве подсказки.

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