Как расстаться с любым знаком зодиака. Рыбам лучше написать смс, а со Скорпионом будьте осторожнее

BTC/USD
59841.77
ETH/USD
2151.35
LTC/USD
254.66
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Не всегда мы
расстаемся с любимым человеком легко, поэтому стоит учитывать знак
зодиака вашего партнера в этом вопросе.
Гороскоп (фото из открытых источников)
Как расстаться с Овном? Сделай это быстро
Овен не любит тратить время на долгие проводы и страдание. Скажите
представителю этого знака, что вам нужно
расстаться быстро и без долгого
объяснения. Ваш бывший партнер немного пострадает, но так же быстро
забудет о травме, понимая, что она пойдет на пользу вам обоим.
Как расстаться с Тельцом? Позаботьтесь о нем
Тельцы – как представители стабильности, не любят, когда
в их комфортное понимание жизни
врываются перемены. Он будет сопротивляется из последних сил разрыву, даже если отношения между вами не самые лучшие в
любовном плане. В этом случае пообедайте с ним и дайте ему список причин, по
которым вы решили расстаться.
Как расстаться с Близнецами? Провести интервью
Если вы думаете, что сможете быстро расстаться с Близнецами,
то вам это сделать не получится. К сожалению, этому знаку зодиака нужно долго объяснять, почему
вы не пара. Будьте понимающими, и Близнец не будет испытывать к вам плохих
чувств впоследствии.
Как мне расстаться с Раком? Дай ему время
Будьте готовы к тому, что для разрыва с Раком потребуется не
одна дискуссия. Водный знак зодиака требует времени и места, чтобы обработать
все плохие новости. Сначала она должна собраться с мыслями, а затем высказать
свое мнение.
Как расстаться со Львом? Винить во всем себя
Брошенный лев хочет услышать пять слов: "Это не ты, это я".
Однако, если вы не хотите лгать, постарайтесь нежно его разлучить. Постарайтесь
не устраивать скандалов, а разорвать
отношения по-хорошему.
Как расстаться с Девой? Сначала подай ей сигнал
Этот знак зодиака не любит сюрпризы. Постарайтесь заранее подготовить почву для разрыва, поговорите с ним, что вас не устраивает, что необходимо
сделать паузу в ваших
отношениях. Благодаря этому у Девы будет время подготовиться, заранее
предполагая худший вариант развития событий.
Как расстаться с Весами? Установите границы
Для Весов отношения – это смысл их существования, поэтому
порвать с ними непросто. Велика вероятность, что бывший под этим знаком
постарается надолго остаться в вашей жизни, отношения с ним могут медленно перерасти
в дружеские.
Как расстаться со Скорпионом? Переверните ситуацию
С этим знаком зодиака сложно порвать, если, конечно, он не
первый идет на разрыв. Лучше всего подробно перечислить причины, по которым
отношения с конкретным Скорпионом не работают. Если ваш потенциальный бывший
согласен с вами, все пройдет как по маслу.
Как расстаться со Стрельцом? Не ходи вокруг да около
Стрелец – честный знак зодиака, который скажет вам даже самую
горькую правду в лицо. Следуйте по его стопам, говорите, что думаете, и держите
карты открытыми до конца. К счастью, вы больше его не увидите. Этот бывший
быстро найдет утешение в ком-то другом.
Как расстаться с Козерогом? Оставайся профессионалом
Козерог обычно со зависим с человеком, с которым он хочет
провести всю свою жизнь. Склонен детально планировать будущее на двоих. Прежде
чем разрушить его видение, приведите в порядок свои финансы, верните ему все
его вещи.
Как расстаться с Водолеем? Напористость превыше всего
Водолеи только внешне кажется замкнутыми и непробиваемыми, ан самом деле, они ранимые и тонкие. Тяжело переживают расставание. Как и его
воздушный родственник Весы, он постарается очаровать вас, чтобы просто остаться
вместе.
Как расстаться с Рыбами? Написать письмо
Сентиментальный знак. После расставания они даже могут хранить какие-то сувениры от бывших любимых, чтобы погасить боль в сердце. Они избегают конфронтации, когда дело касается проблем, поэтому лучше передать им письмо, или написать смс, в котором вы объясните причины вашего расставания.
Напомним, гороскоп на весь день субботы, 10 апреля, подскажет, как стоит вести себя представителям разных знаков Зодиака. К звездам необязательно прислушиваться, но их советы вполне можно использовать в качестве подсказки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости