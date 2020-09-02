Как расправиться с осенней депрессией: пять самых мужских способов

Лето закончилось и ко многим незаметно подкралась она - осенняя депрессия. Работать тяжело, развлекаться не хочеться, а иногда только громадное усилие воли позволяет встать с кровати. Чтобы не оказаться под ее властью, когда помочь могут только психолог или таблетки, нужно срочно принять меры. С помощью портала mport мы расскажем тебе, что нужно делать в первую очередь.

Спорт

Пойди в спортзал и уничтожь свое плохое настроение на тренажерах или со спарринг-партнером. После этого не будешь думать ни о чем другом, кроме как вернуться домой и лечь спать.

Еда

Речь идет не о том, чтобы напихаться сладеньким. Вполне возможно, что у тебя переизбыток кортизола - гормона тревоги и дискомфорта. Разбавь его обычной едой. Все по законам физики: заполнишь кровь иными веществами.

Сон

Кортизол особенно активен, если ты плохо спишь. Если еда не помогает, то попробуй как следует выспаться.

Перфоманс

Просто сходи в кино или театр. Без компании, без подруги. Просто с самим собой. Пусть актеры поработают и отвлекут от тяжелых мыслей.

Друзья

Позови кого-то из старых друзей на бокал-второй пива. Вспомните былые времена, когда вы беззаботно искали приключений на свою голову. Приятно по-мужски, когда есть что вспомнить, да нечего детям рассказать.

Если у тебя не депрессия, а всего лишь хандра, то эти простые способы должны помочь. Если же нет - то лучше пойди к психологу. Также издание "Комментарии" расскажет о главных причинах осенней депрессии.

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