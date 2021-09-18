Как расположение товара в супермаркете влияет на выбор покупателей: исследование

Супермаркеты являются основным источником продуктов питания для многих семей, а методы внутреннего маркетинга, такие как размещение рекламы продукта, могут повлиять на выбор продуктов покупателями.





Саутгемптонский университет провел исследование, в ходе которого выяснилось, как нужно правильно расположить в магазине товар, чтобы покупателям хотелось покупать более здоровую еду. Об этом сообщает PLOC MEDICINE.





Согласно проведенному исследованию, посетители супермаркета стали чаще покупать свежие фрукты и овощи после того, как их перенесли ближе ко входу. Вместе с тем кондитерские изделия и другие продукты, которые не являются здоровой пищей, были убраны с кассовой зоны и близлежащих проходов.





Исследователи отмечают, что продажи сладостей и другой вредной еды упали, а овощей и фруктов — выросли. Так, за неделю в каждом магазине, где проводили исследование, купили на 1500 кондитерских изделий меньше.





После переноса овощей и фруктов с задней части магазина в переднюю покупатели приобрели практически 10 тысяч дополнительных порций. Таким образом, установив "здоровую планировку", можно повлиять на выбор покупателей в пользу здоровой пищи.





Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало, что в Австралии женщина встретила питона, который вылез из полки в супермаркете. Очевидица невероятного сняла на видео свою встречу с необычным "покупателем". Подробнее об этом читайте в нашей статье



