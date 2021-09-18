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Как расположение товара в супермаркете влияет на выбор покупателей: исследование

Правильно расположив товар в магазине, можно улучшить рацион населения

сегодня, 18:20
Автор:

Денис Подставной
Супермаркеты являются основным источником продуктов питания для многих семей, а методы внутреннего маркетинга, такие как размещение рекламы продукта, могут повлиять на выбор продуктов покупателями.

Саутгемптонский университет провел исследование, в ходе которого выяснилось, как нужно правильно расположить в магазине товар, чтобы покупателям хотелось покупать более здоровую еду. Об этом сообщает PLOC MEDICINE. 

Согласно проведенному исследованию, посетители супермаркета стали чаще покупать свежие фрукты и овощи после того, как их перенесли ближе ко входу. Вместе с тем кондитерские изделия и другие продукты, которые не являются здоровой пищей, были убраны с кассовой зоны и близлежащих проходов. 

Исследователи отмечают, что продажи сладостей и другой вредной еды упали, а овощей и фруктов — выросли. Так, за неделю в каждом магазине, где проводили исследование, купили на 1500 кондитерских изделий меньше. 

После переноса овощей и фруктов с задней части магазина в переднюю покупатели приобрели практически 10 тысяч дополнительных порций. Таким образом, установив "здоровую планировку", можно повлиять на выбор покупателей в пользу здоровой пищи. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало, что в Австралии женщина встретила питона, который вылез из полки в супермаркете. Очевидица невероятного сняла на видео свою встречу с необычным "покупателем". Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" сообщал, что британские ученые выяснили, как правильно питаться на работе и в школах. Подробнее читайте в материале на нашем сайте

Как расположение товара в супермаркете влияет на выбор покупателей: исследование

Правильное расположение товара в магазине. Фото из открытых источников


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Источник: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003729
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