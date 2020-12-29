Как привлечь мужчину помочь в уборке

Часто женщина берет на себя обязанности по дому. Тогда мужчина расслабляется и почти ничего не помогает. Из-за этого в семье часто случаются ссоры и недоразумения.

Що зробити аби чоловік захотів прибирати в будинку. Фото: bb.lv

Чтобы избежать неприятных разборок, специалисты рекомендуют составить план действий. Он поможет влюбленным быстро и легко ухаживать за домом вместе и при этом не ссориться.

Стоит заметить, что мужчин нужно поощрять. Для этого следует в уборке добавить элемент развлечения. Убирайте с удовольствием — танцуйте, пойте, придумайте соревнования.

Непосредственно перед уборкой необходимо четко распределить обязанности. Это поможет избежать хаоса, знать свои границы ответственности и контролировать процесс уборки. Лучше запишите на бумаге список дел.

Лучше не растягивать уборку на целый день. Вы можете выделить несколько часов для этого 2-3 раза в неделю.

Пусть мужчина почувствует себя супергероем и сделает то, что не получается у вас. Попросите его прикрутить полочку, ручку или повесить картину.

Главное — не бойтесь просить о помощи.

Если у вашей второй половинки что-то не получается, не начинайте конфликт и поучения. Спокойно расскажите как нужно убрать то или иное место. К тому же заранее познакомьте его с арсеналом моющих средств, чтобы он не растерялся, когда увидит их.

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