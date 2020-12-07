Как предотвратить ссоры с ребенком. Советы психологов

Иногда элементарные детские капризы могут спровоцировать взрослых на агрессию, которая приведет к лишним конфликтам и обидам, и увеличит пропасть между родными людьми.



Поэтому психологи предлагают несколько простых, но действенных советов, которые помогут обойти ссоры стороной.

Сделайте глубокий вдох и спросите себя

Часто во время даже простого разговора человека могут захватить эмоции, которые приводят к необдуманным действиям. Когда все выходят из-под контроля, взрослые могут серьезно обидеть ребенка и усугубить ситуацию.

Выдохните и спросите себя, нужен ли вам этот конфликт? Обычно ответ будет "Нет". Перенесите свои мысли в другое место, представьте как чуть позже вы расслабляетесь в ванной, а ваши отношения с ребенком все такие же теплые.

Примите во внимание мнение ребенка

Обычно взрослые считают себя умнее, и не принимают во внимание мнение ребенка, часто может быть вполне конструктивным. Дайте возможность выразить ребенку свою точку зрения и прислушайтесь к ней, ведь власть над ним не исключает факта, что у маленького человека есть своя правда.

Предоставьте самостоятельности

Ситуация, когда родители указывают ребенку, что делать, и лишают права выбора, может привести к недоразумениям. Дайте возможность решать, не будьте категоричны, объясните, почему именно так надо делать, представьте, что хотите сделать только лучше и предоставьте право выбрать.

Избегайте повторений конфликтов

На ошибках надо учиться. После каждого конфликта делайте выводы, и в следующий раз будьте более разумными. Причины ссор обычно одинаковы, поэтому проанализируйте свое поведение и поведение ребенка, и не становитесь на одни и те же грабли.

Проблема поколений — это очень древняя тема, не стоит оставлять все как есть, поймите, что все находится в ваших руках, и будьте счастливы.

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